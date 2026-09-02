Салат із пекінської капусти і курки — швидка страва, яку готують лише з трьох простих інгредієнтів за лічені хвилини.

Рецепти салатів на кожен день рятують, коли бракує часу на складні страви. Салат із пекінської капусти і курки — саме такий варіант: його можна приготувати з трьох доступних продуктів і подати до столу за кілька хвилин.

Інгредієнти для салату

Для страви знадобляться: куряче філе, консервована кукурудза та пекінська капуста. Доповнять смак майонез, лимонна кислота й улюблені спеції. Курку можна просто відварити або запекти зі спеціями — так салат вийде ще ароматнішим.

Як приготувати покроково

Послідовність максимально проста. Спочатку наріжте пекінську капусту, потім кубиками — курку. Додайте до них консервовану кукурудзу, а вже після цього заправте страву майонезом.

Щоб сильно не запарюватись, нам потрібні три К: капуста пекінська, кукурудза, курка Єгор Гордєєв

Ведучий радить майонез брати магазинний або домашній — з останнім салат вийде кориснішим. А його фірмовий лайфхак такий: спершу, не перемішуючи, додайте сіль, перець і мелений часник, і лише потім усе ретельно перемішайте.

Заправити салат із пекінської капусти і курки можна й без майонезу. Наприклад, соєвим соусом, змішаним з улюбленими спеціями та соком лимона. Ще один варіант — гостра часниково-перечна заправка.

Як приготувати часникову заправку

Для неї потрібні: 1,5 ст. л. лимонного соку, 200 мл соняшникової олії, 1 ч. л. цукру, чорний мелений перець, сіль, дрібка червоного перцю та три зубчики часнику. Часник подрібніть через прес, додайте сіль і лимонний сік, введіть суміш у салат, посоліть і додайте трохи цукру. Соняшникову олію доведіть до кипіння на середньому вогні й гарячою влийте в салат — так заправка швидко «розкриє» всі аромати.





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