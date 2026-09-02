Салат из пекинской капусты и курицы — быстрое блюдо, которое готовят всего из трех простых ингредиентов за считанные минуты.

Рецепты салатов на каждый день спасают, когда не хватает времени на сложные блюда. Салат из пекинской капусты и курицы — как раз такой вариант: его можно приготовить из трех доступных продуктов и подать к столу за несколько минут.

Ингредиенты для салата

Для блюда понадобятся: куриное филе, консервированная кукуруза и пекинская капуста. Дополнят вкус майонез, лимонная кислота и любимые специи. Курицу можно просто отварить или запечь со специями — так салат получится еще ароматнее.

Как приготовить пошагово

Последовательность максимально простая. Сначала нарежьте пекинскую капусту, затем кубиками — курицу. Добавьте к ним консервированную кукурузу, а уже после этого заправьте блюдо майонезом.

Чтобы сильно не заморачиваться, нам нужны три К: капуста пекинская, кукуруза, курица Егор Гордеев

Ведущий советует брать майонез магазинный или домашний — с последним салат получится полезнее. А его фирменный лайфхак такой: сначала, не перемешивая, добавьте соль, перец и молотый чеснок, и только потом все тщательно перемешайте.

Заправить салат из пекинской капусты и курицы можно и без майонеза. Например, соевым соусом, смешанным с любимыми специями и соком лимона. Еще один вариант — острая чесночно-перечная заправка.

Как приготовить чесночную заправку

Для нее нужны: 1,5 ст. л. лимонного сока, 200 мл подсолнечного масла, 1 ч. л. сахара, черный молотый перец, соль, щепотка красного перца и три зубчика чеснока. Чеснок измельчите через пресс, добавьте соль и лимонный сок, введите смесь в салат, посолите и добавьте немного сахара. Подсолнечное масло доведите до кипения на среднем огне и горячим влейте в салат — так заправка быстро «раскроет» все ароматы.





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