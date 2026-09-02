В Киеве обнародовали рекомендованный график 2026/2027 учебного года: когда школьники уйдут на осенние, зимние и весенние каникулы и когда прозвенит последний звонок.

Цены на квартиры в Киеве волнуют столичные семьи, однако накануне учебного года главным стало другое: Департамент образования и науки КГГА совместно с Ассоциацией руководителей школ Украины обнародовал рекомендованный график каникул на 2026/2027 учебный год, сообщает Киевский городской совет.

Обучение в школах столицы должно начаться 1 сентября 2026 года, а завершиться 30 июня 2027-го. Даты являются рекомендованной структурой года, но именно на них будут ориентироваться большинство киевских школ, работающих по семестровой системе.

Когда будут каникулы в Киеве 2026/2027

Для столичных школ предложили три основных периода отдыха. Отдельно предусмотрели дополнительную неделю каникул для учеников первых классов.

осенние каникулы — с 26 октября по 1 ноября 2026 года;

— с 26 октября по 1 ноября 2026 года; зимние каникулы — с 24 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

— с 24 декабря 2026 года по 10 января 2027 года; весенние каникулы — с 22 по 28 марта 2027 года;

— с 22 по 28 марта 2027 года; дополнительные каникулы для первоклассников — с 15 по 21 февраля 2027 года.

Семестры и последний звонок

Первый семестр планируют провести с 1 сентября по 23 декабря 2026 года. После зимнего перерыва второй семестр начнется 11 января и продлится до 28 мая 2027 года.

Именно на 28 мая 2027 года рекомендуют запланировать «Последний звонок» — он станет завершением классно-урочной работы. После этого школы смогут продолжать образовательную деятельность до 30 июня уже в других форматах.

Что будет после последнего звонка

Период с 31 мая по 30 июня 2027 года учебные заведения смогут использовать для разных видов работы с учениками. Среди рекомендованных направлений — компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь, индивидуальные и групповые консультации, проектная деятельность, учебные экскурсии и работа «знаниевых кружков».

Отдельный акцент в новом учебном году будут делать на том, чтобы школьники могли наверстать пропущенный материал. Для этого Департамент рекомендует школам развивать сеть «знаниевых кружков»: они помогут ученикам углублять знания, наверстывать материал и развивать исследовательские навыки.

Могут ли изменить график

Предложенные даты — это рекомендованная структура учебного года. В условиях военного положения организация обучения может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью. «В условиях военного положения наивысшим приоритетом остается безопасность всех участников образовательного процесса. Поэтому структура учебного года и форма обучения (очная, дистанционная) могут корректироваться в зависимости от ситуации с безопасностью», — отметила директор Департамента Елена Фиданян.

Что делать родителям

Родителям советуют ориентироваться на официальные сообщения конкретной школы: окончательный график каникул и форму обучения каждое заведение утверждает отдельно. Отдельное внимание будут уделять детям, которые из-за полномасштабной войны находятся за границей, — для них в столичных школах предусмотрен украиноведческий компонент, поддерживающий связь ребенка с украинским языком, культурой и историей.

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