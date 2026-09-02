Министерство образования и науки обновляет подходы к обучению в базовой школе. С 1 сентября к пилотированию нового учебно-методического обеспечения для 5–6 классов присоединяются 265 учебных заведений по всей Украине.

Новыми правилами для школы с 1 сентября в этом году не ограничились — Министерство образования и науки обновляет сам подход к обучению в базовой школе. К пилотированию нового учебно-методического обеспечения для учеников 5–6 классов с 1 сентября присоединяются 265 учебных заведений по всей Украине.

Обновленные материалы разрабатывают в рамках политики «Образование для жизни», которая усиливает подходы Новой украинской школы и делает обучение более практичным. Как сообщает «Вчися.Медіа» со ссылкой на МОН, школьников будут учить не просто зазубривать отдельные предметы, а видеть связи между знаниями, применять их в повседневных ситуациях и развивать компетентности, необходимые за пределами школы.

Что изменится для учеников 5–6 классов

Пилотирование охватит сразу несколько образовательных отраслей. В 2026/2027 учебном году к нему присоединятся две группы педагогов, каждая со своим объемом программ.

Для 6 класса новые материалы будут использовать 182 учителя из 62 школ. Они будут работать по трем учебным программам — в естественнонаучной, художественной и технологической отраслях. Отдельное направление — STEM, которое предусматривает исследования, эксперименты и проектную работу.

Для 5 класса к внедрению присоединятся 243 учителя и 46 библиотекарей из 203 школ. Они будут работать по четырем учебным программам — в языково-литературной, математической, социальной и здоровьесберегающей, а также гражданской и исторической отраслях. Обучение по физической культуре пока будет проходить по действующей программе.

Библиотекарей впервые привлекли к обучению

Одной из новаций этого этапа станет участие школьных библиотекарей. Они будут работать вместе с педагогами и помогать ученикам развивать читательскую компетентность, работать с разными видами текстов, искать информацию и критически ее оценивать.

«В этом году к внедрению впервые присоединяются школьные библиотекари. Это важный шаг для развития библиотеки как пространства для чтения, исследования, обсуждения и совместной работы», — пояснила координатор разработки содержания образования Офиса внедрения НУШ при МОН Катерина Молодык.

Как готовили учителей и какие курсы готовят

Перед стартом учебного года педагогические команды прошли обучение 25–27 августа. Участники ознакомились с новыми программами и материалами, а особое внимание уделили педагогическому дизайну, инклюзивному обучению, формативному оцениванию и компетентностному потенциалу образовательных отраслей.

Параллельно продолжается разработка новых интегрированных курсов. Среди них «Познаем природу» и «Искусство» для 6 класса, «STEM: исследования и проектирование», а также «Чтение как суперсила» и «Математика для жизни» для 5–6 классов. В планах — курсы «От истории моей семьи до изменений в моей общине», «Жизненные компетентности в действии» и отдельное пособие по физической культуре.

Следующим этапом реформы станет профильная старшая школа: первое поколение учеников Новой украинской школы должно перейти в нее в сентябре 2027 года, а уже в 2026/2027 учебном году новую модель протестируют 150 лицеев по всей Украине.