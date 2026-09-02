Судья "Мастер шеф" Владимир Ярославский выдал собственный рецепт идеального теста для пирожков: всего несколько простых ингредиентов — и мягкая румяная выпечка готова.

Простые кулинарные рецепты всегда пользуются спросом, и этот не исключение. Судья кулинарного проекта "Мастер шеф" Владимир Ярославский дал украинцам проверенный рабочий рецепт дрожжевого теста, с которым домашние пирожки получаются мягкими и пышными.

Ингредиенты на 20 пирожков

Рецепт рассчитан на 20 пирожков, по 40 г теста на каждый. Судья "Мастер шеф" советует брать такие продукты:

молоко — 200 г;

яйцо — 20 г (половина перемешанного, остальное — на смазывание);

сахар — 25 г;

сухие дрожжи — 4 г (или 12 г свежих);

масло — 75 г (лучше 50/50 сливочное и растительное);

мука — 330–350 г;

соль — 3 г.

Как замесить тесто

В тёплое молоко добавляют сахар, половину перемешанного вилкой яйца и дрожжи. Смесь оставляют на 15 минут, чтобы дрожжи начали работать и появилась пена.

Затем постепенно вмешивают муку, предварительно смешанную с солью. Тесто замешивают и оставляют в миске под плёнкой в тёплом месте примерно на 1 час, чтобы оно поднялось.

В сотейнике слегка подогревают сливочное масло с растительным, вмешивают эту смесь в тесто, а затем хорошо вымешивают его уже на столе. После этого тесто снова кладут в миску под плёнку на 30 минут.

Формовка и выпекание

Готовое тесто делят на 20 равных кусочков, делают шарики, расплющивают ладонью, кладут начинку и формуют пирожки. Их оставляют минут на 40 в тёплом месте или под полотенцем.

Перед выпеканием пирожки смазывают остатками яйца и отправляют в духовку: 9 минут при температуре 200 градусов — и румяная выпечка готова.

Вторая расстойка на 30 минут — тот самый секрет, благодаря которому тесто получается особенно нежным и не рвётся при лепке.





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