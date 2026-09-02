Постный рецепт перца, фаршированного гречкой и грибами, от украинского кулинара — сытное блюдо без мяса, богатое клетчаткой и растительным белком, но не создающее чувства тяжести.

Рецепт фрикаделек в сливочном соусе — лишь один пример того, как простые продукты превращаются в настоящее семейное блюдо. На этот раз делимся рецептом перца, фаршированного гречкой и грибами, от украинского кулинара: блюдо питательное, богатое клетчаткой и растительным белком, но не тяжёлое для желудка.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся: 6–8 болгарских перцев среднего размера, 200 г гречневой крупы, 350–400 г шампиньонов (можно взять лесные грибы), 1 большая луковица, 1 морковь, 2–3 столовые ложки томатной пасты, около 400 мл овощного бульона или воды, 2–3 столовые ложки масла, соль и чёрный молотый перец по вкусу. По желанию добавляют зубчик чеснока и зелень укропа или петрушки.

Как приготовить начинку

Гречку промывают, заливают кипятком в пропорции 1:2, солят и варят до готовности — примерно 15–20 минут. Лук мелко нарезают, морковь натирают на тёрке, грибы режут кубиками или пластинками. На разогретом масле сначала пассеруют лук до прозрачности, затем добавляют морковь и грибы и жарят 7–10 минут, пока не испарится лишняя жидкость. В конце зажарку солят, перчат и соединяют с гречкой.

Фарширование и тушение

У перцев срезают верхушку с хвостиком, очищают от семян и перегородок, промывают. Подготовленные перцы наполняют гречнево-грибной начинкой — не слишком плотно, чтобы крупа не высыпалась. Выкладывают их в кастрюлю или сотейник, заливают томатной пастой, разведённой в овощном бульоне, накрывают крышкой и тушат на слабом огне 30–40 минут до мягкости.

Готовое блюдо подают горячим, посыпав свежей зеленью. Оно вкусно и сразу после приготовления, и на следующий день, когда начинка становится ещё ароматнее.

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