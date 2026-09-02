В июле 2026 года в Волынской области резко подорожали услуги водоснабжения и канализации: тариф на воду вырос на 50,4%, а на канализацию — на 47,5%. Данные обнародовало Управление статистики в Волынской области.

Подорожание воды в Волынской области в июле ускорилось: стоимость услуг водоснабжения выросла на 50,4%, а канализации — на 47,5% по сравнению с июнем.

Об этом сообщает издание «Волынь UA» со ссылкой на Управление статистики в Волынской области. В сводке за июль 2026 года именно вода и канализация стали лидерами подорожания среди коммунальных услуг региона.

В целом плата за жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на Волыни выросла на 2,9%. Это произошло именно за счет повышения тарифов на водоснабжение и канализацию, тогда как остальные составляющие коммунальной корзины прибавили значительно меньше.

Потребительские цены в области в июле по сравнению с июнем выросли на 1,0%, а с начала года — на 6,6%. Для сравнения, в Украине в целом инфляция за месяц составила 0,3%, а с начала года — 6,0%. То есть Волынь в июле дорожала заметно быстрее, чем страна в среднем.

Продукты питания и безалкогольные напитки прибавили в цене 0,7%. Больше всего подорожали подсолнечное масло, макаронные изделия, рыба и продукты из рыбы, сметана, фрукты, рис, кисломолочная продукция и мясо птицы — от 0,7% до 5,8%. В то же время овощи, яйца, сыры, сало и молоко подешевели на 1,6–4,3%.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 2,5%: алкоголь — на 4,6%, табак — на 1,1%. Услуги здравоохранения выросли на 0,7% из-за подорожания амбулаторных услуг на 2,8%, а транспорт прибавил 0,3% из-за роста цен на топливо и смазочные материалы.

Что проверить в платежке после повышения тарифов

Если сумма за воду и канализацию в платежке заметно выросла, стоит сверить тариф, указанный в квитанции, с действующим для вашего населенного пункта. Данные об утвержденных тарифах можно уточнить непосредственно в водоканале или на сайте органа местного самоуправления.

Для домохозяйств, которые тратят на коммуналку значительную часть дохода, доступна субсидия. Ее оформляют через Пенсионный фонд Украины, Центр предоставления административных услуг или онлайн через портал «Дия». Понадобятся заявление, декларация о доходах и расходах, а также данные о составе семьи.

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