Военнослужащие, не обеспеченные служебным жильем, имеют право на ежемесячную денежную компенсацию за аренду. Размер зависит от региона и количества членов семьи.

Вопрос аренды квартир в Украине остается одним из самых острых для защитников, ведь далеко не каждая воинская часть может обеспечить личный состав квартирами. В таких случаях государство предлагает альтернативу — ежемесячную денежную компенсацию за наем или аренду жилья. О том, как этот механизм работает сейчас, подробно напомнили в АрмияInform — официальном медиа Министерства обороны Украины.

Компенсация назначается военнослужащим, которые не обеспечены служебным жильем и снимают помещение самостоятельно. Для этого воинская часть должна подтвердить, что не может предоставить квартиру, а сам военный обращается с соответствующим рапортом. Решение о выплате принимает командир или руководитель соответствующего органа, поэтому процедура остается понятной для каждого защитника.

Сколько платят за аренду жилья

Базовые суммы компенсации зависят от региона, в котором служит военнослужащий. Для Вооруженных сил Украины в 2026 году действуют такие размеры: в Киеве — 4560 гривен в месяц, в областных центрах — 3420 гривен, в других населенных пунктах — 2280 гривен. Эти цифры закреплены постановлением Кабинета Министров Украины № 1035 от 19 августа 2026 года, которым правительство обновило правила предоставления служебного жилья.

Если вместе с военнослужащим проживают трое и более членов семьи, компенсация увеличивается в полтора раза. Например, для семьи в Киеве базовая сумма 4560 гривен вырастает до 6840 гривен в месяц. В областном центре такая семья будет получать 5130 гривен, а в других населенных пунктах — 3420 гривен. Это позволяет точнее учесть реальные расходы больших семей на аренду.

Кто имеет право на компенсацию

В АрмияInform отдельно пояснили, что обновленные правила усилили защиту военных с календарной выслугой 20 и более лет. Таких военнослужащих не могут выселить из служебного жилья без предоставления другого помещения или денежной компенсации. При предоставлении квартиры обязательным является ордер на вселение, который действует 30 дней с даты выдачи. Также в одной комнате не могут проживать лица разного пола старше 9 лет, кроме супругов.

Чтобы оформить выплату, к рапорту военнослужащий прилагает договор аренды жилья и документы, подтверждающие состав семьи. Командование проверяет предоставленные сведения и определяет право на компенсацию согласно постановлению № 1035. После согласования деньги перечисляют ежемесячно, пока военный не получит служебное жилье.

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