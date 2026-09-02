Греческий салат — один из самых простых и свежих рецептов, который готовится без сложной нарезки за считаные минуты.

Рецепт винегрета без майонеза мы уже публиковали — а греческий салат готовится еще быстрее и без всякой варки: свежие овощи, фета и оливки просто соединяются с домашней заправкой.

Греческий салат — это классика средиземноморской кухни, которую любят за яркий вкус и минимум усилий. В этом рецепте нет листьев салата — только сочные помидоры, огурцы, лук, сладкий перец, фета и оливки каламата, заправленные ароматной масляно-уксусной заправкой. Главное отличие этого варианта от строго аутентичного греческого — фета нарезана кубиками, а не выложена одним куском, а заправка на основе уксуса, а не чистого масла. Благодаря этому вкус получается ярче, а есть салат удобнее.

Ингредиенты для греческого салата

3 средних помидора (размером с теннисный мяч)

4 маленьких огурца (ливанские/персидские), примерно по 20 см каждый

½ маленькой красной луковицы

1 маленький зеленый сладкий перец

250 г фета (одним куском)

125 г черных оливок каламата

1 ч. л. сушеного орегано

Для заправки:

1 зубчик чеснока, мелко нарезанный

1 ч. л. сушеного орегано

¼ ч. л. соли

свежемолотый черный перец по вкусу

3 ст. л. (около 45 мл) красного винного уксуса

6 ст. л. (около 90 мл) оливкового масла extra virgin

Как приготовить греческий салат: пошагово

Сначала сделайте заправку: все ингредиенты для нее сложите в банку с крышкой и хорошо взболтайте. Дайте заправке постоять минут 20, чтобы вкусы раскрылись.

Каждый помидор разрежьте на 6 долек, а каждую дольку — еще на 3-4 кусочка. Если помидоры очень водянистые, ложкой удалите семена с излишком сока.

Огурцы нарежьте кружочками толщиной примерно 0,5 см. Если огурцы толстые, сначала разрежьте их вдоль пополам, а затем на полукружочки.

Лук очистите и мелко нарежьте кольцами или полукольцами.

Перец нарежьте короткой соломкой.

Фету порежьте кубиками примерно 1×1 см.

В большой миске соедините помидоры, огурцы, лук, фету и оливки, присыпьте орегано и залейте заправкой. Осторожно перемешайте и подавайте греческий салат сразу.

Подавать салат лучше сразу после приготовления, пока овощи свежие и хрустящие — если он постоит, помидоры и огурцы дадут много сока. Если острота сырого лука кажется чрезмерной, заранее замочите его в холодной воде минут на 15 — вкус станет мягче. Для салата стоит брать действительно качественные оливки каламата — плотные, темные, почти черные, они делают вкус гораздо ярче.

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