В 2026 году военнослужащие и их семьи получили обновленные жилищные гарантии: льготный кредит на жилье до 20 лет, первоочередное право на квартиру и скидки на коммуналку. Рассказываем, кто имеет право и куда обращаться.

Жилье для военных в Украине в 2026 году получило обновленные механизмы поддержки — военнослужащие и их семьи могут рассчитывать на льготный кредит, первоочередное право на квартиру и скидки на коммунальные услуги.

Закон Украины №4751-IX, принятый в январе 2026 года, предусматривает новые жилищные гарантии. Военнослужащий, который во время службы не получил жилье или денежную компенсацию за него, имеет право один раз за весь период службы получить кредит на строительство или приобретение жилья сроком до 20 лет, сообщают Факты ICTV.

Отдельные жилищные гарантии закон предусматривает для членов семей погибших или пропавших без вести военных, а также для военных, получивших инвалидность вследствие службы.

Участники боевых действий имеют первоочередное право на получение жилья для улучшения жилищных условий. Они первыми становятся в очередь на выделение земельных участков под индивидуальное строительство и на первоочередной ремонт жилья.

Также военные могут получить ссуду на строительство и ремонт жилых домов, приобретение или строительство дачных домов, а еще — первоочередно вступать в жилищно-строительные кооперативы.

На коммунальные услуги участникам боевых действий предоставляется скидка 75%, а людям с инвалидностью вследствие войны — 100%. Для жителей домов без центрального отопления действует скидка 75% на топливо.

Отдельно с 1 марта 2026 года выросли выплаты семьям погибших и пропавших без вести. Минимальная пенсионная выплата для каждого нетрудоспособного члена семьи — родителей, мужа или жены, а также одного ребенка — составляет не менее 12 810 гривен на человека. Если выплаты получают двое и более членов семьи или детей, сумма составляет 10 020 гривен на каждого.

Как оформить жилищные гарантии и льготы

Льготы не предоставляются автоматически после получения статуса участника боевых действий. Чтобы их оформить, нужно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины — независимо от места регистрации.

Для членов семей погибших или пропавших без вести правительство постановлением №586 обновило порядок оформления удостоверений. А постановление №479 (апрель 2026 года) расширило электронную услугу поддержки уволенных со службы военных и их семей.

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