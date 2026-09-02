У 2026 році військовослужбовці та їхні родини отримали оновлені житлові гарантії: пільговий кредит на житло до 20 років, першочергове право на квартиру та знижки на комуналку. Розповідаємо, хто має право і куди звертатися.

Житло для військових в Україні у 2026 році отримало оновлені механізми підтримки — військовослужбовці та їхні родини можуть розраховувати на пільговий кредит, першочергове право на квартиру та знижки на комунальні послуги.

Закон України №4751-IX, ухвалений у січні 2026 року, передбачає нові житлові гарантії. Військовослужбовець, який під час служби не отримав житло або грошову компенсацію за нього, має право один раз за весь період служби отримати кредит на будівництво чи придбання житла строком до 20 років, повідомляють Факти ICTV.

Окремі житлові гарантії закон передбачає для членів сімей загиблих або зниклих безвісти військових, а також для військових, які отримали інвалідність внаслідок служби.

Учасники бойових дій мають першочергове право на отримання житла для поліпшення житлових умов. Вони першими стають у чергу на відведення земельних ділянок під індивідуальне будівництво та на першочерговий ремонт житла.

Також військові можуть отримати позику на будівництво та ремонт житлових будинків, придбання або будівництво дачних будинків, а ще — першочергово вступати до житлово-будівельних кооперативів.

На комунальні послуги учасникам бойових дій надається знижка 75%, а людям з інвалідністю внаслідок війни — 100%. Для мешканців будинків без центрального опалення діє знижка 75% на паливо.

Окремо з 1 березня 2026 року зросли виплати родинам загиблих і зниклих безвісти. Мінімальна пенсійна виплата для кожного непрацездатного члена сім'ї — батьків, чоловіка або дружини, а також однієї дитини — становить не менше 12 810 гривень на людину. Якщо виплати отримують двоє і більше членів сім'ї або дітей, сума складає 10 020 гривень на кожного.

Як оформити житлові гарантії та пільги

Пільги не надаються автоматично після отримання статусу учасника бойових дій. Щоб їх оформити, потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду України — незалежно від місця реєстрації.

Для членів сімей загиблих або зниклих безвісти уряд постановою №586 оновив порядок оформлення посвідчень. А постанова №479 (квітень 2026 року) розширила електронну послугу підтримки звільнених зі служби військових та їхніх сімей.

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