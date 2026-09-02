На Черкащине ветераны и их семьи могут получить все государственные услуги в одном месте — через портал «Ветеран PRO». Рассказываем, какие сервисы там собраны и как ими воспользоваться.

Помощь ветеранам в Черкасской области теперь собрана на одном портале — в регионе запустили сервис «Ветеран PRO», который объединяет все государственные услуги для военных, ветеранов и членов их семей в одном месте.

Как сообщают в Черкасской ОВА, «Ветеран PRO» создан, чтобы защитникам и их близким больше не приходилось ходить по разным кабинетам и искать нужную информацию на десятках сайтов. Вместо этого весь перечень услуг доступен в одном цифровом окне.

Какие услуги собраны на портале

На портале «Ветеран PRO» ветераны и их семьи могут найти информацию о социальных выплатах, жилищных программах, медицинской и психологической реабилитации, трудоустройстве и образовании. Всё это распределено по категориям, поэтому нужный сервис можно найти в несколько кликов.

Отдельное направление — административные услуги. В Черкасском Центре предоставления административных услуг для военнослужащих, ветеранов и членов их семей работает «единое окно», где можно получить весь перечень услуг ЦНАП, а также отдельные сервисы, предусмотренные именно для защитников.

Как записаться и получить обслуживание

Для удобства предварительной записи в чат-ботах Черкасского ЦНАП создали отдельную категорию «Ветеран». Записаться на приём можно через официальные чат-боты центра: в Telegram — @CNAP_CherkasyBot, в Viber — чат-бот cnap_cherkasy.

Для военных, ветеранов и членов их семей в Черкасском ЦНАП действует приоритетное обслуживание. Если есть возможность, специалисты принимают таких посетителей вне общей очереди.

Куда обращаться за дополнительной информацией

Уточнить детали по услугам для ветеранов можно в call-центре Черкасского ЦНАП по номеру 073 058 30 30. Там подскажут, какие документы нужны и как быстрее оформить заявление.

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