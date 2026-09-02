На Черкащині ветерани та їхні родини можуть отримати всі державні послуги в одному місці — через портал «Ветеран PRO». Розповідаємо, які сервіси там зібрані та як ними скористатися.

Допомога ветеранам у Черкаській області тепер зібрана на одному порталі — у регіоні запустили сервіс «Ветеран PRO», який об'єднує всі державні послуги для військових, ветеранів та членів їхніх родин в одному місці.

Як повідомляють у Черкаській ОВА, «Ветеран PRO» створений, щоб захисникам та їхнім близьким більше не доводилося ходити по різних кабінетах і шукати потрібну інформацію на десятках сайтів. Замість цього весь перелік послуг доступний в одному цифровому вікні.

Які послуги зібрані на порталі

На порталі «Ветеран PRO» ветерани та їхні родини можуть знайти інформацію про соціальні виплати, житлові програми, медичну та психологічну реабілітацію, працевлаштування й освіту. Усе це розподілено за категоріями, тож потрібний сервіс можна знайти за кілька кліків.

Окремий напрям — адміністративні послуги. У Черкаському Центрі надання адміністративних послуг для військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин працює «єдине вікно», де можна отримати весь перелік послуг ЦНАП, а також окремі сервіси, передбачені саме для захисників.

Як записатися та отримати обслуговування

Для зручності попереднього запису в чат-ботах Черкаського ЦНАП створили окрему категорію «Ветеран». Записатися на прийом можна через офіційні чат-боти центру: у Telegram — @CNAP_CherkasyBot, у Viber — чат-бот cnap_cherkasy.

Для військових, ветеранів та членів їхніх родин у Черкаському ЦНАП діє пріоритетне обслуговування. Якщо є можливість, фахівці приймають таких відвідувачів поза загальною чергою.

Куди звертатися за додатковою інформацією

Уточнити деталі щодо послуг для ветеранів можна в call-центрі Черкаського ЦНАП за номером 073 058 30 30. Там підкажуть, які документи потрібні та як швидше оформити заяву.

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