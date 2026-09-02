За год цены в строительстве в Украине выросли на 23,1%. Рассказываем, сколько в сентябре 2026 года стоят цемент, кирпич и утеплитель и как считать бюджет на ремонт.

Подорожание продуктов в Киевской области — лишь часть общего роста цен: за год строительная сфера в Украине подорожала на 23,1%, и это напрямую почувствуют все, кто планирует ремонт или строительство.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу статистики Украины, в июне 2026 года цены в строительстве выросли на 1,5% по сравнению с маем. В годовом выражении — к июню 2025 года — рост достиг 23,1%. Этот индекс охватывает не только материалы, но и оплату труда, транспорт и энергоносители.

Сколько стоит цемент

Цемент остается одним из самых необходимых материалов: без него не обходится бетон, кирпичная кладка и фундаменты. В сентябре 2026 года стандартный мешок цемента весом 25 кг в среднем стоит 180–200 грн. Конечная цена зависит от марки, производителя и характеристик материала.

Сколько стоит кирпич

Цена кирпича зависит от вида, размера, прочности и назначения. Рядовой керамический кирпич — самый доступный: около 14–18 грн за штуку. Фасадный и декоративный стоит 30–40 грн и больше за штуку. На дом нужно несколько тысяч кирпичей, поэтому разница в несколько гривен за штуку превращается в десятки тысяч гривен в смете.

Сколько стоит утеплитель

Пенопласт толщиной 100 мм в среднем стоит 120–230 грн за лист в зависимости от плотности. Минеральная и базальтовая вата дороже — примерно 130–250 грн за квадратный метр при той же толщине. Сравнивать утеплители только по цене упаковки неправильно: в упаковке может быть разное количество квадратных метров.

Как считать бюджет на стройматериалы

Перед ремонтом или строительством стоит составить полный перечень материалов и определить точное количество. Сравнивайте цены в нескольких магазинах и регионах — ориентировочно можно закладывать такие суммы: цемент 25 кг — 180–200 грн, рядовой кирпич — 14–18 грн за штуку, фасадный — от 30–40 грн, пенопласт 100 мм — 120–230 грн за лист, минеральная вата 100 мм — 130–250 грн за квадратный метр.

Отдельно считайте доставку: иногда более дешевый товар из-за высокой стоимости транспортировки в итоге обходится дороже. Это особенно касается тяжелых позиций — цемента и кирпича.

Почему дорожают стройматериалы

На рост затрат в строительстве влияет комплекс факторов: себестоимость производства, цены на энергоносители, логистика, оплата труда и стоимость сырья. Для тяжелых материалов, таких как цемент и кирпич, транспортная составляющая может заметно менять конечную цену. Поэтому общее подорожание строительства не означает одинакового роста стоимости каждого материала.

Ранее Politeka сообщала, подорожание квартир в Украине: как изменились цены на жилье.

Также Politeka сообщала, цены на фрукты в Украине: сколько теперь стоит килограмм популярной ягоды.

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на электричество в Украине: энергетики предупредили, когда могут вырасти цены в платежках.