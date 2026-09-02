В Генштабе обсуждают изменение подходов к мобилизации по возрасту, но закон пока оставляет предельный возраст на уровне 60 лет. Юристы объяснили, когда военнообязанные старшего возраста могут перестать подлежать призыву.

Мобилизация в Украине снова в центре дискуссий — на этот раз из-за возможного снижения предельного призывного возраста до 50 или 55 лет. Пока это не принятый закон, а обсуждение, которое продолжается в Генеральном штабе.

Новая волна разговоров началась после комментария секретаря комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко. Он сообщил, что в Генштабе рассматривают изменение подходов к мобилизации по возрасту — в частности ограничение призыва мужчин старше 50 или 55 лет, кроме военнообязанных с дефицитными или критически необходимыми для армии специальностями.

Что говорит закон сейчас

Как объяснила адвокат Eternix Law Firm Анастасия Капустинская в комментарии Фактам ICTV, важно различать изменение практики мобилизации и изменение возраста на уровне закона. Согласно статье 22 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", предельный возраст пребывания на службе для большинства военнослужащих составляет 60 лет, для высшего офицерского состава — 65 лет.

Генеральный штаб может на практике реже привлекать к мобилизации мужчин после 50–55 лет, призывая их преимущественно при наличии дефицитной или особо необходимой военной специальности. Однако такое решение само по себе не меняет установленный законом возраст: мужчина 56–59 лет по-прежнему состоит на воинском учете и может подлежать мобилизации.

Чтобы официально снизить возраст — нужен закон

Для официального снижения верхней границы с 60 до 55 лет одного распоряжения Генштаба недостаточно — необходимы изменения в Закон "О воинской обязанности и военной службе". Такой законопроект уже зарегистрирован: это проект №12222 от 18 ноября 2024 года.

Им предлагают уменьшить предельный возраст пребывания на службе и военнообязанных в запасе с 60 до 55 лет с возможностью добровольно продолжать службу после этого возраста. 10 февраля 2026 года документ включили в повестку дня Верховной Рады, но по состоянию на 1 сентября 2026 года его статус — "прорабатывается в комитете". То есть закон не принят и изменения не вступили в силу.

Что это означает для военнообязанных

На практике изменение подходов Генштаба может означать, что мужчин после 50–55 лет будут мобилизовать реже или только с дефицитной специальностью. Юридически они остаются военнообязанными до установленного законом предельного возраста, состоят на воинском учете и могут получить повестку.

Отдельный риск, о котором предупредила адвокат: простое снижение предельного возраста до 55 лет могло бы автоматически создать основания для увольнения военнослужащих, которые уже достигли этого возраста. Поэтому норму следует сформулировать так, чтобы избежать массовых увольнений действующих военных.

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