Получение боевой повестки после военно-врачебной комиссии означает скорую отправку в армию, а игнорирование такого документа грозит до пяти лет лишения свободы. В то же время в 2026 году повестку можно аннулировать, если успеть оформить бронирование или отсрочку до явки в ТЦК.

Мобилизация и штрафы от ТЦК остаются среди самых обсуждаемых тем для военнообязанных, но не менее остро стоит вопрос боевой повестки: реально ли ее аннулировать после медкомиссии. Юристы объясняют — в 2026 году такая возможность действительно есть, однако работает она лишь при четких условиях.

О правилах аннулирования повестки на отправку рассказал адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец, как сообщает Новини.LIVE. По его словам, боевую повестку вручают только после того, как человек прошел военно-врачебную комиссию и ему установили степень пригодности.

Что такое боевая повестка и когда ее вручают

Официально этот документ называется повесткой на отправку. Именно с момента отправки из территориального центра комплектования человек меняет статус призывника на статус военнослужащего. Перед этим обязательно проходят ВВК, которая определяет полную пригодность или пригодность к службе в частях обеспечения.

Еще в прошлом году правила вручения таких документов изменились. Раньше боевую повестку передавали исключительно лично в руки под подпись в помещении ТЦК, а теперь центры комплектования имеют право отправлять ее через «Укрпочту». С момента поступления письма у гражданина есть ровно три дня, чтобы его забрать.

Возвращение документа в учреждение запускает механизм уголовной ответственности по статье 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва во время мобилизации. Игнорирование боевой повестки может обернуться наказанием до пяти лет лишения свободы.

Болезнь как законная причина не явиться

Законодательство предусматривает легальные основания не являться по боевой повестке. Самое распространенное — внезапное ухудшение здоровья. Если военнообязанный заболел перед датой отправки, он обязан сообщить руководителю соответствующего ТЦК и СП в течение трех дней.

Заявление о невозможности прибытия пишут в произвольной форме. Однако избежать визита навсегда не получится: после полного выздоровления закон отводит ровно семь дней, чтобы человек самостоятельно явился в учреждение по полученной повестке.

Бронирование или отсрочка отменяют повестку

На практике бывают случаи, когда призывникам удается избежать отправки даже после возбуждения уголовного производства. Евгений Филипец приводит пример: согласно правительственному постановлению № 560, промежуток между прохождением ВВК и непосредственной явкой для отправки может достигать двух месяцев. Это время критически важно для тех, кто оформляет документы.

«Если в период между прохождением ВВК и моментом, когда нужно явиться по боевой повестке, вы получили бронирование или отсрочку, такая повестка полностью теряет актуальность, а ваша бронь или отсрочка сохраняется», — подчеркивает юрист.

Как аннулировать боевую повестку: пошагово

Чтобы воспользоваться этим механизмом, важно не терять время. Если вы находитесь в процессе оформления бронирования или отсрочки, стоит максимально быстро довести этот процесс до конца до даты явки. После получения решения о бронировании или отсрочке документ следует предъявить в ТЦК — тогда боевая повестка теряет силу.

Отдельно юрист советует внимательно проверять все личные данные непосредственно при получении боевой повестки. Любые ошибки в написании фамилии, имени, отчества или даты рождения могут сыграть ключевую роль в случае потенциального возбуждения уголовного дела.

Штраф за отказ и пределы полномочий ТЦК

Немотивированный отказ от получения повестки во время военного положения и всеобщей мобилизации влечет административное взыскание от военкомата — от 17 000 до 25 500 гривен. В то же время представители ТЦК законно могут приходить с повестками по месту жительства граждан.

Требовать открыть двери они не вправе: действует конституционная норма о неприкосновенности жилья, которая запрещает любое проникновение внутрь без судебного решения или добровольного согласия собственника.

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