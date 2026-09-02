Отримання бойової повістки після військово-лікарської комісії означає швидку відправку до війська, а ігнорування такого документа загрожує до п'яти років позбавлення волі. Водночас у 2026 році повістку можна анулювати, якщо встигнути оформити бронювання або відстрочку до явки в ТЦК.

Мобілізація та штрафи від ТЦК залишаються серед найбільш обговорюваних тем для військовозобов'язаних, але не менш гостро стоїть питання бойової повістки: чи реально її анулювати після медкомісії. Юристи пояснюють — у 2026 році така можливість справді є, однак працює вона лише за чітких умов.

Про правила анулювання повістки на відправку розповів адвокат, кандидат юридичних наук Євген Філипець, як повідомляє Новини.LIVE. За його словами, бойову повістку вручають лише після того, як людина пройшла військово-лікарську комісію і їй встановили ступінь придатності.

Що таке бойова повістка і коли її вручають

Офіційно цей документ називається повісткою на відправку. Саме з моменту відправки з територіального центру комплектування людина змінює статус призовника на статус військовослужбовця. Перед цим обов'язково проходять ВЛК, яка визначає повну придатність або придатність до служби в частинах забезпечення.

Ще торік правила вручення таких документів змінилися. Раніше бойову повістку передавали виключно особисто в руки під підпис у приміщенні ТЦК, а тепер центри комплектування мають право надсилати її через «Укрпошту». З моменту надходження листа у громадянина є рівно три дні, щоб його забрати.

Повернення документа до установи запускає механізм кримінальної відповідальності за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову під час мобілізації. Ігнорування бойової повістки може обернутися покаранням до п'яти років позбавлення волі.

Хвороба як законна причина не з'явитися

Законодавство передбачає легальні підстави не з'являтися за бойовою повісткою. Найпоширеніша — раптове погіршення здоров'я. Якщо військовозобов'язаний захворів перед датою відправки, він зобов'язаний повідомити керівника відповідного ТЦК та СП протягом трьох днів.

Заяву про неможливість прибуття пишуть у довільній формі. Однак уникнути візиту назавжди не вийде: після повного одужання закон відводить рівно сім днів, щоб людина самостійно з'явилася до установи за отриманою повісткою.

Бронювання або відстрочка скасовують повістку

На практиці трапляються випадки, коли призовникам вдається уникнути відправки навіть після відкриття кримінального провадження. Євген Філипець наводить приклад: згідно з урядовою постановою № 560, проміжок між проходженням ВЛК і безпосередньою явкою для відправки може сягати двох місяців. Цей час критично важливий для тих, хто оформлює документи.

«Якщо в період між проходженням ВЛК і моментом, коли потрібно з'явитися за бойовою повісткою, ви отримали бронювання або відстрочку, така повістка повністю втрачає актуальність, а ваша бронь чи відстрочка зберігається», — наголошує юрист.

Як анулювати бойову повістку: покроково

Аби скористатися цим механізмом, важливо не гаяти час. Якщо ви перебуваєте в процесі оформлення бронювання або відстрочки, варто максимально швидко довести цей процес до кінця до дати явки. Після отримання рішення про бронювання чи відстрочку документ слід пред'явити до ТЦК — тоді бойова повістка втрачає силу.

Окремо юрист радить уважно перевіряти всі особисті дані безпосередньо при отриманні бойової повістки. Будь-які помилки в написанні прізвища, імені, по батькові чи дати народження можуть відіграти ключову роль у разі потенційного відкриття кримінальної справи.

Штраф за відмову та межі повноважень ТЦК

Немотивована відмова від отримання повістки під час воєнного стану та загальної мобілізації тягне адміністративне стягнення від військкомату — від 17 000 до 25 500 гривень. Водночас представники ТЦК законно можуть приходити з повістками за місцем проживання громадян.

Вимагати відчинити двері вони не мають права: діє конституційна норма про недоторканність житла, яка забороняє будь-яке проникнення всередину без судового рішення або добровільної згоди власника.

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