Хрустящая морковь по-корейски, как на базаре, — это баланс уксуса, сахара, специй и горячего масла. Шеф-повар Андрей Клюс показал пошаговый рецепт, по которому закуска получается сочной, острой и хрустящей.

Морковь по-корейски, как на базаре, в домашних условиях готовится проще, чем кажется. Шеф-повар Андрей Клюс раскрыл проверенный рецепт и объяснил, что главную роль играют правильный маринад и горячее масло. Благодаря этим деталям закуска получается такой же сочной и хрустящей, как у рыночных продавцов.

Для приготовления понадобится привычный набор продуктов, но с несколькими важными нюансами. Количество уксуса и сахара можно регулировать под собственный вкус, а вот сушеные специи лучше брать именно те, что указаны в списке. Полный перечень ингредиентов выглядит так:

морковь — 1 кг;

уксус 9% — 5–6 столовых ложек;

соль — 2 чайные ложки;

сахар — 6 столовых ложек;

горчица обычная — 1 столовая ложка;

карри — 1 чайная ложка;

чили хлопья — 1 чайная ложка;

паприка копченая — 1 чайная ложка;

чеснок сухой — 1 чайная ложка;

перец черный — 1 чайная ложка;

базилик сушеный — 1 чайная ложка;

томат сушеный — 1 чайная ложка;

подсолнечное масло — 200 граммов;

чеснок свежий — 1 головка;

соус Ворчестер и соевый соус — по вкусу.

Как нарезать морковь

Морковь нарезают с помощью терки-экономки — именно она дает длинную тонкую соломку, которая не ломается. Если корнеплод суховат, его на 30–40 секунд опускают в кипящую воду. После этого воду сливают, но оставляют две-три столовые ложки жидкости, чтобы добрать маринад. Это небольшое количество влаги помогает специям равномерно распределиться по каждой полоске.

Секрет маринада

Один из ключевых компонентов — горячее масло, которое не должно кипеть, а лишь слегка дымиться. В таком состоянии оно раскрывает аромат специй, не превращая их в горечь. Поэтому масло нагревают на среднем огне и сразу выключают, как только над поверхностью появляется легкий дымок.

К моркови добавляют все специи, соус Ворчестер, обычную горчицу, соевый соус, а также маринад из уксуса и сахара, воду и масло. В конце кладут целую головку натертого свежего чеснока. Именно он дает пикантность и «тот самый» базарный вкус, поэтому чеснок жалеть не стоит.

Что сделать, чтобы закуска получилась идеальной

После смешивания всех составляющих морковь по-корейски следует оставить в холодильнике на ночь. За это время она впитает маринад, станет сочной и хрустящей, а специи полностью раскроются. Подавать такую закуску можно к мясу, гарнирам или просто с хлебом. Хранить ее лучше в закрытой посуде, чтобы вкус оставался насыщенным несколько дней.



