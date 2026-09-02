Морковь по-корейски, как на базаре, в домашних условиях готовится проще, чем кажется. Шеф-повар Андрей Клюс раскрыл проверенный рецепт и объяснил, что главную роль играют правильный маринад и горячее масло. Благодаря этим деталям закуска получается такой же сочной и хрустящей, как у рыночных продавцов.
Для приготовления понадобится привычный набор продуктов, но с несколькими важными нюансами. Количество уксуса и сахара можно регулировать под собственный вкус, а вот сушеные специи лучше брать именно те, что указаны в списке. Полный перечень ингредиентов выглядит так:
- морковь — 1 кг;
- уксус 9% — 5–6 столовых ложек;
- соль — 2 чайные ложки;
- сахар — 6 столовых ложек;
- горчица обычная — 1 столовая ложка;
- карри — 1 чайная ложка;
- чили хлопья — 1 чайная ложка;
- паприка копченая — 1 чайная ложка;
- чеснок сухой — 1 чайная ложка;
- перец черный — 1 чайная ложка;
- базилик сушеный — 1 чайная ложка;
- томат сушеный — 1 чайная ложка;
- подсолнечное масло — 200 граммов;
- чеснок свежий — 1 головка;
- соус Ворчестер и соевый соус — по вкусу.
Как нарезать морковь
Морковь нарезают с помощью терки-экономки — именно она дает длинную тонкую соломку, которая не ломается. Если корнеплод суховат, его на 30–40 секунд опускают в кипящую воду. После этого воду сливают, но оставляют две-три столовые ложки жидкости, чтобы добрать маринад. Это небольшое количество влаги помогает специям равномерно распределиться по каждой полоске.
Секрет маринада
Один из ключевых компонентов — горячее масло, которое не должно кипеть, а лишь слегка дымиться. В таком состоянии оно раскрывает аромат специй, не превращая их в горечь. Поэтому масло нагревают на среднем огне и сразу выключают, как только над поверхностью появляется легкий дымок.
К моркови добавляют все специи, соус Ворчестер, обычную горчицу, соевый соус, а также маринад из уксуса и сахара, воду и масло. В конце кладут целую головку натертого свежего чеснока. Именно он дает пикантность и «тот самый» базарный вкус, поэтому чеснок жалеть не стоит.
Что сделать, чтобы закуска получилась идеальной
После смешивания всех составляющих морковь по-корейски следует оставить в холодильнике на ночь. За это время она впитает маринад, станет сочной и хрустящей, а специи полностью раскроются. Подавать такую закуску можно к мясу, гарнирам или просто с хлебом. Хранить ее лучше в закрытой посуде, чтобы вкус оставался насыщенным несколько дней.