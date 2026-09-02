Морква по-корейськи, як на базарі, в домашніх умовах готується простіше, ніж здається. Шеф-повар Андрій Клюс розкрив перевірений рецепт і пояснив, що головну роль відіграють правильний маринад і гаряча олія. Завдяки цим деталям закуска виходить такою ж соковитою та хрусткою, як у ринкових продавців.
Для приготування знадобиться звичний набір продуктів, але з кількома важливими нюансами. Кількість оцту й цукру можна регулювати під власний смак, а от сушені спеції краще брати саме ті, що вказані в списку. Повний перелік інгредієнтів виглядає так:
- морква — 1 кг;
- оцет 9% — 5–6 столових ложок;
- сіль — 2 чайні ложки;
- цукор — 6 столових ложок;
- гірчиця звичайна — 1 столова ложка;
- карі — 1 чайна ложка;
- чилі пластівці — 1 чайна ложка;
- паприка копчена — 1 чайна ложка;
- часник сухий — 1 чайна ложка;
- перець чорний — 1 чайна ложка;
- базилік сушений — 1 чайна ложка;
- томат сушений — 1 чайна ложка;
- соняшникова олія — 200 грамів;
- часник свіжий — 1 головка;
- соус Ворчестер і соєвий соус — за смаком.
Як нарізати моркву
Моркву нарізають за допомогою терки-економки — саме вона дає довгу тонку соломку, яка не ламається. Якщо коренеплід сухуватий, його на 30–40 секунд опускають у киплячу воду. Після цього воду зливають, але залишають дві-три столові ложки рідини, щоб добрати маринад. Ця невелика кількість вологи допомагає спеціям рівномірно розподілитися по кожній смужці.
Секрет маринаду
Один із ключових компонентів — гаряча олія, яка не має кипіти, а лише трохи диміти. У такому стані вона розкриває аромат спецій, не перетворюючи їх на гіркоту. Тому олію нагрівають на середньому вогні й одразу вимикають, щойно над поверхнею з'являється легкий серпанок.
До моркви додають усі спеції, соус Ворчестер, звичайну гірчицю, соєвий соус, а також маринад з оцту та цукру, воду й олію. Наприкінці кладуть цілу головку натертого свіжого часнику. Саме він дає пікантність і «той самий» базарний смак, тому шкодувати часник не варто.
Що зробити, щоб закуска вийшла ідеальною
Після змішування всіх складників моркву по-корейськи слід залишити в холодильнику на ніч. За цей час вона вбере маринад, стане соковитою та хрусткою, а спеції повністю розкриються. Подавати таку закуску можна до м'яса, гарнірів або просто з хлібом. Зберігати її краще в закритому посуді, щоб смак залишався насиченим кілька днів.