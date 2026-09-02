Хрустка морква по-корейськи, як на базарі, — це баланс оцту, цукру, спецій і гарячої олії. Шеф-повар Андрій Клюс показав покроковий рецепт, за яким закуска виходить соковитою, гострою та хрусткою.

Морква по-корейськи, як на базарі, в домашніх умовах готується простіше, ніж здається. Шеф-повар Андрій Клюс розкрив перевірений рецепт і пояснив, що головну роль відіграють правильний маринад і гаряча олія. Завдяки цим деталям закуска виходить такою ж соковитою та хрусткою, як у ринкових продавців.

Для приготування знадобиться звичний набір продуктів, але з кількома важливими нюансами. Кількість оцту й цукру можна регулювати під власний смак, а от сушені спеції краще брати саме ті, що вказані в списку. Повний перелік інгредієнтів виглядає так:

морква — 1 кг;

оцет 9% — 5–6 столових ложок;

сіль — 2 чайні ложки;

цукор — 6 столових ложок;

гірчиця звичайна — 1 столова ложка;

карі — 1 чайна ложка;

чилі пластівці — 1 чайна ложка;

паприка копчена — 1 чайна ложка;

часник сухий — 1 чайна ложка;

перець чорний — 1 чайна ложка;

базилік сушений — 1 чайна ложка;

томат сушений — 1 чайна ложка;

соняшникова олія — 200 грамів;

часник свіжий — 1 головка;

соус Ворчестер і соєвий соус — за смаком.

Як нарізати моркву

Моркву нарізають за допомогою терки-економки — саме вона дає довгу тонку соломку, яка не ламається. Якщо коренеплід сухуватий, його на 30–40 секунд опускають у киплячу воду. Після цього воду зливають, але залишають дві-три столові ложки рідини, щоб добрати маринад. Ця невелика кількість вологи допомагає спеціям рівномірно розподілитися по кожній смужці.

Секрет маринаду

Один із ключових компонентів — гаряча олія, яка не має кипіти, а лише трохи диміти. У такому стані вона розкриває аромат спецій, не перетворюючи їх на гіркоту. Тому олію нагрівають на середньому вогні й одразу вимикають, щойно над поверхнею з'являється легкий серпанок.

До моркви додають усі спеції, соус Ворчестер, звичайну гірчицю, соєвий соус, а також маринад з оцту та цукру, воду й олію. Наприкінці кладуть цілу головку натертого свіжого часнику. Саме він дає пікантність і «той самий» базарний смак, тому шкодувати часник не варто.

Що зробити, щоб закуска вийшла ідеальною

Після змішування всіх складників моркву по-корейськи слід залишити в холодильнику на ніч. За цей час вона вбере маринад, стане соковитою та хрусткою, а спеції повністю розкриються. Подавати таку закуску можна до м'яса, гарнірів або просто з хлібом. Зберігати її краще в закритому посуді, щоб смак залишався насиченим кілька днів.





