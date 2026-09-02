У Генштабі обговорюють зміну підходів до мобілізації за віком, але закон поки лишає граничний вік на рівні 60 років. Юристи пояснили, коли військовозобов'язані старшого віку можуть перестати підлягати призову.

Мобілізація в Україні знову в центрі дискусій — цього разу через можливе зниження граничного призовного віку до 50 або 55 років. Поки що це не ухвалений закон, а обговорення, яке триває в Генеральному штабі.

Нова хвиля розмов почалася після коментаря секретаря комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Романа Костенка. Він повідомив, що в Генштабі розглядають зміну підходів до мобілізації за віком — зокрема обмеження призову чоловіків, старших за 50 або 55 років, крім військовозобов'язаних із дефіцитними або критично необхідними для війська спеціальностями.

Що каже закон зараз

Як пояснила адвокатка Eternix Law Firm Анастасія Капустинська у коментарі Фактам ICTV, варто розрізняти зміну практики мобілізації та зміну віку на рівні закону. За статтею 22 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", граничний вік перебування на службі для більшості військовослужбовців становить 60 років, для вищого офіцерського складу — 65 років.

Генеральний штаб може на практиці рідше залучати до мобілізації чоловіків після 50–55 років, призиваючи їх переважно за наявності дефіцитної чи особливо необхідної військової спеціальності. Однак таке рішення саме по собі не змінює встановлений законом вік: чоловік 56–59 років і надалі перебуває на військовому обліку та може підлягати мобілізації.

Щоб офіційно знизити вік — потрібен закон

Для офіційного зниження верхньої межі з 60 до 55 років самого розпорядження Генштабу недостатньо — необхідні зміни до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Такий законопроєкт уже зареєстрований: це проєкт №12222 від 18 листопада 2024 року.

Ним пропонують зменшити граничний вік перебування на службі та військовозобов'язаних у запасі з 60 до 55 років із можливістю добровільно продовжувати службу після цього віку. 10 лютого 2026 року документ включили до порядку денного Верховної Ради, але станом на 1 вересня 2026 року його статус — "опрацьовується в комітеті". Тобто закон не ухвалений і зміни не набрали чинності.

Що це означає для військовозобов'язаних

На практиці зміна підходів Генштабу може означати, що чоловіків після 50–55 років мобілізуватимуть рідше або лише з дефіцитною спеціальністю. Юридично вони залишаються військовозобов'язаними до встановленого законом граничного віку, перебувають на військовому обліку й можуть отримати повістку.

Окремий ризик, про який попередила адвокатка: просте зниження граничного віку до 55 років могло б автоматично створити підстави для звільнення військовослужбовців, які вже досягли цього віку. Тому норму слід сформулювати так, щоб уникнути масових звільнень чинних військових.

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