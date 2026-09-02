В конце августа овощи борщевого набора продолжают дешеветь благодаря поступлению нового урожая. Однако с ноября цены могут резко пойти вверх — рост составит 20–30%.

Подорожание продуктов в Украине фиксируется уже несколько месяцев подряд, однако в конце августа цены на овощи борщевого набора приятно удивляют. Картофель за август подешевел более чем на 20%.

Существенно снизилась в цене и морковь — если раньше килограмм стоил около 45 гривен, то сейчас ее продают в среднем по 25,65 грн. Свекла также стала доступнее — цена опустилась примерно до 17,50 гривни за килограмм. Лук подешевел примерно до 29 гривень.

В сентябре и октябре резкого скачка цен не прогнозируется. Возможно лишь умеренное подорожание в пределах 3–5%, связанное с расходами на логистику и топливо. Дефицита основных овощей в этот период также не ожидается.

Что будет с ценами зимой

Ситуация изменится с ноября. На рынке будет расти доля тепличных овощей, производство которых требует значительных затрат на электроэнергию и отопление. Из-за этого цены могут вырасти на 20–30%, а зимой — еще больше.

Дополнительное давление на рынок оказывают российские атаки на склады и распределительные центры ритейлеров. Из-за повреждения логистической инфраструктуры отдельные товары могут временно исчезать с полок супермаркетов. В то же время продовольственного дефицита в стране не ожидается.

Как сэкономить на покупке овощей

Чтобы уменьшить расходы, стоит покупать овощи сейчас — в период сезонного снижения цен. Картофель, морковь, свеклу и лук можно заготовить на зиму: хранить в прохладном месте или заморозить. Также стоит следить за акциями в супермаркетах и покупать продукцию на оптовых рынках, где цены традиционно ниже.

Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов в Украине: эксперты предупредили, что резко вырастет в цене.