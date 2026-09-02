Как хранить томатную пасту после открытия, чтобы она не покрывалась плесенью и сохраняла насыщенный вкус — простые советы, которые пригодятся каждой хозяйке.

Продукты длительного хранения нужно держать дома правильно, и открытая томатная паста — один из тех продуктов, что портится быстрее всего. Главное правило, как хранить томатную пасту после открытия, — не оставлять её в жестяной банке, ведь металл окисляется и передаёт продукту неприятный металлический привкус. Вместо этого стоит сразу позаботиться о герметичной посуде, низкой температуре и правильном порционировании, чтобы паста дольше оставалась свежей.

Почему открытая томатная паста быстро портится

После нарушения заводской упаковки продукт начинает контактировать с воздухом, влагой и микроорганизмами из окружающей среды. Именно поэтому паста на открытом воздухе сначала темнеет, затем подсыхает, а со временем может покрыться плесенью. Чем быстрее переложить пасту в чистую герметичную посуду и поставить в холод, тем больше шансов сохранить её вкус и безопасность.

Признаки порчи томатной пасты

Первый тревожный сигнал — появление белого, зелёного или чёрного налёта на поверхности, а также характерного «пушистого» налёта плесени. О порче свидетельствуют также изменение цвета с насыщенно-красного на тёмно-бурый, кислый или горький запах и несвойственный привкус. Если паста расслоилась, стала скользкой или внутри появились пузырьки и следы брожения, такой продукт употреблять нельзя.

Герметичный контейнер и плотная крышка

После открытия банки или тюбика переложите пасту в стеклянный или пластиковый контейнер с герметичной крышкой. Именно воздух запускает окисление, поэтому чем плотнее закрыта посуда, тем дольше паста остаётся свежей. После каждого использования тщательно закрывайте контейнер, чтобы избежать контакта с воздухом.

Разные виды упаковки: что учесть

Чаще всего томатную пасту продают в стеклянных банках, металлических банках и мягких тюбиках. Стеклянную банку удобно использовать повторно, однако после открытия её тоже стоит закрывать не металлической крышкой, а чистой полиэтиленовой или герметичной пластиковой. Металлическую банку лучше сразу освободить от остатков продукта, а тюбик не хранит пасту так же долго, как стекло, поэтому его содержимое также советуют перекладывать.

Типичные ошибки хранения

Самая распространённая ошибка — оставлять открытую пасту в жестяной банке или хранить её при комнатной температуре на кухонной полке. Не менее вредно набирать пасту грязным или мокрым прибором, ведь так в продукт попадают бактерии. Ещё одна типичная ошибка — добавлять сверху масло в избыточном количестве и не перемешивать продукт перед использованием, из-за чего верхний слой может плесневеть.

Холодильник и слой оливкового масла

Томатная паста лучше всего хранится в холодильнике — низкая температура замедляет развитие бактерий и предотвращает разложение. Чтобы на поверхности не образовывалась сухая корка, сверху можно налить немного оливкового масла: оно создаст тонкую защитную плёнку. Перед тем как добавлять пасту в блюдо, излишек масла лучше слить или просто перемешать содержимое контейнера.

Точные сроки хранения

В холодильнике без защитного слоя масла открытую пасту безопасно держать 5–7 дней, а с масляной плёнкой — до двух недель. В морозильной камере при температуре -18°C порционно расфасованная паста сохраняет свойства до трёх месяцев. Такие ориентиры приводит Госпродпотребслужба, подчёркивая, что любые признаки порчи — повод немедленно выбросить продукт.

Замораживание — способ на длительный срок

Если использовать пасту в ближайшее время не планируете, её можно заморозить. Разложите пасту в формочки для льда или небольшие пластиковые контейнеры — так её удобно добавлять порциями в супы и соусы. В морозилке томатная паста сохраняет вкус и цвет до нескольких месяцев.

Порционное использование и размораживание

Удобно сразу расфасовать пасту по небольшим формочкам или зип-пакетам, чтобы доставать ровно столько, сколько нужно для одного блюда. Размораживать порцию можно прямо на сковороде или в горячем бульоне, не разогревая всю заготовку. Повторно замораживать уже размороженную пасту не стоит, ведь это разрушает текстуру и увеличивает риск размножения бактерий.

Пошагово: что сделать сразу после открытия

Переложите пасту из банки или тюбика в чистую сухую ёмкость.

Плотно закройте крышкой, чтобы не было доступа воздуха.

По желанию добавьте сверху несколько капель оливкового масла.

Поставьте в холодильник на полку, подальше от продуктов с сильным запахом.

Если на несколько недель — заморозьте порционно.

Открытая томатная паста в герметичном контейнере и в холодильнике обычно остаётся пригодной до двух недель. При первых признаках плесени, изменении цвета или неприятном запахе продукт лучше выбросить — экономить на испорченной пасте опасно для здоровья.

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