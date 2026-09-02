Як зберігати томатну пасту після відкриття, щоб вона не вкривалася пліснявою і зберігала насичений смак — прості поради, які стануть у пригоді кожній господині.

Продукти тривалого зберігання варто тримати вдома правильно, і відкрита томатна паста — один із тих продуктів, що псується найшвидше. Головне правило, як зберігати томатну пасту після відкриття, — не залишати її у бляшаній банці, адже метал окислюється і передає продукту неприємний металевий присмак. Натомість варто одразу подбати про герметичний посуд, низьку температуру та правильне порціонування, щоб паста довше лишалася свіжою.

Чому відкрита томатна паста швидко псується

Після порушення заводської упаковки продукт починає контактувати з повітрям, вологою та мікроорганізмами з навколишнього середовища. Саме тому паста на відкритому повітрі спершу темнішає, потім підсихає, а згодом може вкритися пліснявою. Що швидше перекласти пасту в чистий герметичний посуд і поставити в холод, то більше шансів зберегти її смак і безпеку.

Ознаки псування томатної пасти

Найперший тривожний сигнал — поява білого, зеленого чи чорного нальоту на поверхні, а також характерного «пухнастого» нальоту плісняви. Про зіпсованість свідчать також зміна кольору з насичено-червоного на темно-бурий, кислий або гіркий запах та невластивий присмак. Якщо паста розшарувалася, стала слизькою або всередині з'явилися бульбашки й сліди бродіння, такий продукт уживати не можна.

Герметичний контейнер і щільна кришка

Після відкриття банки або тюбика перекладіть пасту в скляний чи пластиковий контейнер із герметичною кришкою. Саме повітря запускає окислення, тому чим щільніше закритий посуд, тим довше паста лишається свіжою. Після кожного використання ретельно зачиняйте контейнер, щоб уникнути контакту з повітрям.

Різні види упаковки: що врахувати

Найчастіше томатну пасту продають у скляних банках, металевих банках і м'яких тюбиках. Скляну банку зручно використовувати повторно, однак після відкриття її теж варто закривати не металевою кришкою, а чистою поліетиленовою або герметичною пластиковою. Металеву банку краще одразу звільнити від залишків продукту, а тюбик не зберігає пасту так само довго, як скло, тому його вміст також радять перекладати.

Типові помилки зберігання

Найпоширеніша помилка — лишати відкриту пасту в бляшаній банці або зберігати її при кімнатній температурі на кухонній полиці. Не менш шкідливо набирати пасту брудним або мокрим прибором, адже так у продукт потрапляють бактерії. Ще одна типова помилка — додавати поверх олію в надмірній кількості й не перемішувати продукт перед використанням, через що верхній шар може пліснявіти.

Холодильник і шар оливкової олії

Томатна паста найкраще зберігається в холодильнику — низька температура вповільнює розвиток бактерій і запобігає розкладанню. Аби на поверхні не утворювалася суха кірка, зверху можна налити трошки оливкової олії: вона утворить тонку захисну плівку. Перед тим як додавати пасту в страву, надлишок олії краще злити або просто перемішати вміст контейнера.

Точні терміни зберігання

У холодильнику без захисного шару олії відкриту пасту безпечно тримати 5–7 днів, а з олійною плівкою — до двох тижнів. У морозильній камері за температури -18°C порційно розфасована паста зберігає властивості до трьох місяців. Такі орієнтири наводить Держпродспоживслужба, наголошуючи, що будь-які ознаки псування — привід негайно викинути продукт.

Заморожування — спосіб на тривалий термін

Якщо використовувати пасту найближчим часом не плануєте, її можна заморозити. Розкладіть пасту у формочки для льоду або невеликі пластикові контейнери — так її зручно додавати порціями в супи й соуси. У морозилці томатна паста зберігає смак і колір до кількох місяців.

Порційне використання і розморожування

Зручно одразу розфасувати пасту по невеликих формах або зип-пакетах, щоб діставати рівно стільки, скільки потрібно для однієї страви. Розморожувати порцію можна прямо на сковороді або в гарячому бульйоні, не розігріваючи всю заготовку. Повторно заморожувати вже розморожену пасту не варто, адже це руйнує текстуру і збільшує ризик розмноження бактерій.

Покроково: що зробити одразу після відкриття

Перекладіть пасту з банки або тюбика в чистий сухий контейнер.

Щільно закрийте кришкою, щоб не було доступу повітря.

За бажанням додайте зверху кілька крапель оливкової олії.

Поставте в холодильник на полицю, подалі від продуктів із сильним запахом.

Якщо на кілька тижнів — заморозьте порційно.

Відкрита томатна паста в герметичному контейнері та в холодильнику зазвичай лишається придатною до двох тижнів. За перших ознак плісняви, зміни кольору чи неприємного запаху продукт краще викинути — економити на зіпсованій пасті небезпечно для здоров'я.

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