Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области снова на повестке дня — КП «Калушская энергетическая Компания» сообщила о намерении изменить тариф на поставку тепловой энергии на плановый период с 1 октября 2026 года до 30 сентября 2027 года.

Действующие тарифы, утверждённые решением исполкома Калушского городского совета от 17 сентября 2025 года №221, составляют с НДС: для населения — 4656,89 грн/Гкал, для бюджетных учреждений — 5954,76 грн/Гкал. Предприятие предлагает новые, экономически обоснованные тарифы: 5137,10 грн/Гкал для населения (+480,21 грн, или +10%) и 6430,84 грн/Гкал для бюджетных учреждений (+476,08 грн, или +8%).

В то же время для бытовых потребителей продолжает действовать мораторий на повышение тарифов на тепло, предусмотренный законом №2479 на время военного положения и шесть месяцев после его завершения. Поэтому для населения в отопительном сезоне 2026–2027 годов продолжит применяться тариф на уровне 24 февраля 2022 года — 1810,74 грн/Гкал с НДС.

Фактическая себестоимость тепловой энергии за 2025 год составила 5197,26 грн/Гкал, тогда как средневзвешенный тариф покрывал её лишь на 79%. Среди факторов, повлиявших на новые расчёты, тепловики называют уменьшение объёмов реализации тепла на 15%, рост цены электроэнергии на 14% и увеличение расходов на оплату труда на 24%.

Что делать потребителям

Помимо тарифов на поставку тепла, утверждается плата за транспортировку тепловой энергии сетями КП «Калушская энергетическая Компания» (без НДС): для населения — 450,59 грн/Гкал, для бюджетных учреждений — 454,26 грн/Гкал, для прочих потребителей — 453,69 грн/Гкал.

Замечания и предложения к проекту тарифов принимаются до 10 сентября 2026 года включительно. Обращаться можно по адресу: КП «Калушская энергетическая Компания», ул. Окружная, 8, г. Калуш (электронная почта kalush_energy@ukr.net, телефон 050 433 95 51) или в Калушский городской совет — ул. И. Франко, 1.

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