Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області анонсувала КП «Калуська енергетична Компанія» — тепловики оприлюднили нові розрахунки на опалювальний сезон 2026–2027 років.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області знову на порядку денному — КП «Калуська енергетична Компанія» повідомила про намір змінити тариф на постачання теплової енергії на плановий період із 1 жовтня 2026 року до 30 вересня 2027 року.

Чинні тарифи, затверджені рішенням виконкому Калуської міської ради від 17 вересня 2025 року №221, становлять із ПДВ: для населення — 4656,89 грн/Гкал, для бюджетних установ — 5954,76 грн/Гкал. Підприємство пропонує нові, економічно обґрунтовані тарифи: 5137,10 грн/Гкал для населення (+480,21 грн, або +10%) і 6430,84 грн/Гкал для бюджетних установ (+476,08 грн, або +8%).

Водночас для побутових споживачів і далі діє мораторій на підвищення тарифів на тепло, передбачений законом №2479 на час воєнного стану та шість місяців після його завершення. Тому для населення в опалювальному сезоні 2026–2027 років продовжить застосовуватися тариф на рівні 24 лютого 2022 року — 1810,74 грн/Гкал з ПДВ.

Фактична собівартість теплової енергії за 2025 рік становила 5197,26 грн/Гкал, тоді як середньозважений тариф покривав її лише на 79%. Серед чинників, які вплинули на нові розрахунки, тепловики називають зменшення обсягів реалізації тепла на 15%, зростання ціни електроенергії на 14% та збільшення витрат на оплату праці на 24%.

Що робити споживачам

Окрім тарифів на постачання тепла, затверджується плата за транспортування теплової енергії мережами КП «Калуська енергетична Компанія» (без ПДВ): для населення — 450,59 грн/Гкал, для бюджетних установ — 454,26 грн/Гкал, для інших споживачів — 453,69 грн/Гкал.

Зауваження та пропозиції до проєкту тарифів приймають до 10 вересня 2026 року включно. Звертатися можна за адресою: КП «Калуська енергетична Компанія», вул. Окружна, 8, м. Калуш (електронна пошта kalush_energy@ukr.net, телефон 050 433 95 51) або до Калуської міської ради — вул. І. Франка, 1.

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