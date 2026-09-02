Пенсійний фонд оновив показники середньої зарплати, з якої сплачені страхові внески: за квітень — 25 001,55 грн, за травень — 25 636,03 грн, за червень — 28 169,69 грн. За квартал показник зріс одразу на 3 168,14 грн, або на 12,7%.

Доплата до пенсії в Україні — не єдина зміна, про яку варто знати: наприкінці серпня Пенсійний фонд затвердив нові показники середньої заробітної плати, які безпосередньо впливають на розмір майбутніх виплат. Саме ці цифри за законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» враховуються під час розрахунку пенсії.

Як повідомляє Фокус, ПФУ оновив показники середньої зарплати (доходу), з якої фактично сплачувалися страхові внески. Нові дані стосуються другого кварталу 2026 року — з квітня по червень.

Затверджені значення такі:

квітень — 25 001,55 грн;

травень — 25 636,03 грн;

червень — 28 169,69 грн.

За два місяці показник зріс на 3 168,14 грн, або приблизно на 12,7%. Найбільший стрибок зафіксовано в червні: порівняно з травнем середня зарплата, з якої сплачено внески, додала ще 2 533,66 грн — майже 10%.

У фонді наголошують: ці цифри не означають автоматичного підвищення всіх уже призначених пенсій. Показник середньої зарплати — один із параметрів формули, на його основі визначається індивідуальний коефіцієнт заробітку людини. Крім того, враховуються страховий стаж та інші передбачені законодавством складові.

Для майбутніх пенсіонерів зростання показника важливе: що вища середня зарплата, з якої сплачено внески, то помітнішою стає різниця між індивідуальним заробітком людини та середнім по країні. Водночас 28 169,69 грн — це не та зарплата, яку автоматично візьмуть за основу для розрахунку виплат конкретної людини.

Які документи потрібні для оформлення пенсії

Адвокат, керуючий партнер АО «Winner Partners» Сергій Литвиненко нагадав, що перед виходом на пенсію варто заздалегідь підготувати пакет документів. Насамперед ідеться про:

паспорт громадянина України або ID-картку з довідкою про реєстрацію місця проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

кольорову фотографію для пенсійного посвідчення;

оригінал трудової книжки або витяг із реєстру застрахованих осіб за періоди після 1 січня 2004 року.

Чоловікам обов'язково потрібен військовий квиток або довідка з військкомату, а для зарахування періодів навчання за денною формою до 2004 року — диплом і довідка з навчального закладу. Жінкам радять додати свідоцтва про народження дітей і свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища — це дозволяє зарахувати до стажу період догляду за дитиною до трьох років.

За бажанням можна надати довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року, а для отримання виплат на картку — заздалегідь оформити довідку з реквізитами IBAN. Подати готовий пакет можна особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ або дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ чи застосунок «Дія» з кваліфікованим електронним підписом.

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