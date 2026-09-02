рецепт нервущихся блинчиков: важный нюанс в приготовлении теста мы уже публиковали — а сегодня предлагаем превратить блины в сытные конвертики с яйцом, ветчиной и сыром, которые заменят полноценный завтрак.
Блины — одно из тех блюд, которые легко адаптировать под любой прием пищи: сладкие к чаю или, как в этом случае, сытная начинка для завтрака или даже перекуса на работе. Особенность этого рецепта в том, что блины заворачивают в конвертики с яичницей, ветчиной и сыром, а затем обжаривают до золотистой корочки. Такие блины можно приготовить заранее и заморозить — утром остается только разогреть их на сковороде.
Ингредиенты для блинов
Для теста на блины:
- вода теплая — примерно 120 мл (половина стакана)
- молоко (любое) — 240 мл (один стакан)
- яйца крупные — 4 шт.
- масло сливочное несоленое, растопленное — примерно 60 г, плюс немного для смазывания сковороды
- мука пшеничная — примерно 150 г (один стакан); можно заменить половину муки на цельнозерновую
- сахар — 1 чайная ложка
- соль — щепотка
Для начинки:
- горчица дижонская — 1-2 столовые ложки
- ветчина качественная, нарезанная полосками — примерно 150 г (1/3 фунта)
- яйца крупные — 10 шт., взбитые с 4 столовыми ложками (примерно 60 мл) жирных сливок или молока
- сыр чеддер средней твердости, тертый — примерно 225 г (8 унций)
Как приготовить блины с начинкой: пошагово
Все ингредиенты для теста на блины сложите в чашу блендера в том порядке, как указано выше, и взбейте до однородности примерно за 1 минуту. Если на стенках чаши осталась мука, соскребите ее лопаткой и взбейте еще раз.
Разогрейте антипригарную сковороду на средне-низком огне, растопите небольшой кусочек масла. Вылейте порцию теста (примерно 3-4 столовые ложки для средней сковороды или 5-6 столовых ложек для большой) и быстро покрутите сковороду, чтобы тесто растеклось по дну тонким слоем. При необходимости долейте немного теста, чтобы закрыть пробелы. Обжаривайте блин примерно по 1 минуте с каждой стороны до золотистого цвета, затем переложите на разделочную доску остывать. Когда блины остынут до комнатной температуры, их можно складывать стопкой.
В большой антипригарной сковороде растопите половину столовой ложки масла и обжарьте взбитые яйца до пышной, еще немного влажной текстуры. Отложите яичницу остывать до комнатной температуры.
Смажьте одну сторону блина тонким слоем горчицы, положите в центр щепотку тертого сыра, а сверху — ветчину, яичницу и еще немного сыра. Заверните верхний край блина и слегка подоткните его под начинку, затем заверните боковые края и скрутите в конвертик. Повторите с остальными блинами.
Чтобы подать блины сразу, обжарьте конвертики на масле примерно по 3 минуты с каждой стороны на средне-низком огне, пока они не станут золотистыми и не прогреются внутри. Будьте внимательны — они быстро подгорают. Подавайте блины как есть или с нарезанными помидорами, авокадо или острым соусом.
Готовые блины-конвертики удобно замораживать: оберните каждый в пергамент и положите в один слой в пакет для заморозки. Перед подачей дайте им растаять в холодильнике или разогрейте в микроволновке на высокой мощности 1-2 минуты (для 2-4 штук), а затем обжарьте на масле еще по 3 минуты с каждой стороны на средне-низком огне. Такие блины удобно брать с собой — они отлично держат форму и остаются сытными даже после заморозки.
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