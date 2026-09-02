Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 3 по 9 вересня показує стрімкі перепади температури: вдень від +19° до +27°, а опади прогнозують у три дні тижня.

попередній прогноз погоди для Київщини вже попереджав про мінливість, і новий тиждень підтверджує цю тенденцію — синоптики зафіксували стрімкі коливання температури та опади протягом трьох днів поспіль.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, з 3 по 9 вересня денна температура у Київській області коливатиметься від +19° до +27°, а нічна — від +12° до +17°.

У четвер, 3 вересня, повітря прогріється до +23°, а вночі охолоне до +15°. Небо залишиться малохмарним, проте синоптики не виключають опадів.

У п'ятницю, 4 вересня, стовпчики термометрів вдень підуть до +24°, вночі — до +14°. Хмарність малохмарна, опадів не прогнозують.

У суботу, 5 вересня, температура вдень утримається на позначці +23°, а вночі підвищиться до +17°. Небо буде хмарним із проясненнями, і синоптики знову попереджають про можливі опади.

У неділю, 6 вересня, очікується найпрохолодніший день тижня — вдень лише +19°, вночі +14°. Хмарність малохмарна, опади також можливі.

У понеділок, 7 вересня, повітря прогріється до +21°, а вночі опуститься до +12°. День обіцяє бути малохмарним і без опадів.

У вівторок, 8 вересня, температура вдень залишиться на рівні +23°, вночі — +12°. Опадів не прогнозують, небо малохмарне.

У середу, 9 вересня, синоптики очікують найтеплішого дня тижня — до +27° вдень і +15° вночі. Хмарність малохмарна, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 9 вересня, з температурою до +27°, а найпрохолоднішим — неділя, 6 вересня, коли повітря прогріється лише до +19°. Перепад температур за тиждень сягне 8°. Опади прогнозують у четвер, суботу та неділю.

Через різкі перепади температури лікарі радять жителям Київщини, особливо людям похилого віку, вдягатися за принципом «шарів» і мати з собою теплий одяг на вечір. У дні з можливими опадами варто брати парасольку та бути обережними за кермом через мокру дорогу.

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