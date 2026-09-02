Станом на 1 вересня у Харкові зареєстровано понад 222,4 тисячі внутрішньо переміщених осіб, з яких понад 2,4 тисячі прибули лише за серпень.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень уже оприлюднено, а між тим регіон фіксує іншу статистику: станом на 1 вересня у Харкові зареєстровано понад 222,4 тисячі внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє Харківська міська рада, передає Слобідський край. Лише протягом серпня до міста прибули понад 2,4 тисячі переселенців.

Хто серед зареєстрованих переселенців

Серед ВПО, які нині мешкають у Харкові, налічується 14,6 тисячі людей з інвалідністю, 28,5 тисячі дітей та 62,2 тисячі пенсіонерів. Тобто майже кожен третій переселенець у місті — людина похилого віку, яка потребує особливої уваги соціальних служб.

Де розміщують переселенців

Для тимчасового проживання переселенців у місті функціонують 59 гуртожитків. Наразі в них мешкають майже 7,6 тисячі людей.

Яку допомогу отримують ВПО

У Харкові працюють гуманітарні хаби, де переселенці можуть отримати гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу. В усіх районах міста організовано пункти видачі гарячого харчування, де безкоштовно надають повноцінний обід.

Медичні ваучери на ліки

Додаткову підтримку ВПО надають благодійні та громадські організації. Від початку 2026 року переселенцям видали 877 медичних ваучерів номіналом 2 тисячі гривень кожен — їх можна використати на придбання ліків.

Попри війну та регулярні обстріли, Харків залишається головним прихистком для переселенців на сході України.

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