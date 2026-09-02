Рецепт овочевого рагу з куркою ми вже публікували — а гуляш готується зовсім інакше, хоча теж належить до категорії наваристих страв, що готуються повільно.
Гуляш вважають головною стравою угорської кухні. Це щось середнє між супом і рагу: бульйону тут менше, ніж у звичайному супі, але й густішим, ніж у стейку, соус традиційного гуляшу теж не назвеш — його ніколи не загущують мукою чи сметаною. Подають гуляш у мисках, як суп, а смак нагадує наваристий яловичий стейк з нотками, схожими на чорізо — завдяки великій кількості паприки, часнику, цибулі та солодкого перцю.
Інгредієнти для гуляшу
- яловича лопатка (шия) — 1 кг, наріжте кубиками приблизно по 3,5 см
- сіль кухонна — майже 2 чайні ложки (1 3/4 ч. л.)
- чорний перець — 1 чайна ложка
- олія оливкова — 1 столова ложка
- вершкове масло несолоне — 30 г (2 столові ложки)
- цибуля ріпчаста — 2 штуки, наріжте кубиками по 1 см
- часник — 5 зубчиків, подрібнити
- солодкий перець (болгарський) — 2 штуки, бажано один червоний і один жовтий, наріжте квадратиками по 2 см
- помідори — 2 штуки, наріжте часточками, потім навпіл
- паприка угорська (або звичайна) — приблизно 60 мл, це близько 4 столових ложок
- насіння кмину (кмин звичайний) — 1 чайна ложка, за бажанням
- лавровий лист — 1 штука
- яловичий бульйон — 1 літр (4 склянки), низької солоності
- морква — 2 штуки, очистити, наріжте четвертинками вздовж, потім кубиками по 1 см
- картопля — 2 штуки, наріжте кубиками по 1,2 см
- петрушка свіжа подрібнена — 1 столова ложка, для подачі (за бажанням)
Як приготувати гуляш: покроково
Розігрійте духовку до 180°C (160°C з конвекцією). Приправте яловичину половиною солі та перцю.
У великій жаростійкій чавунній каструлі розігрійте оливкову олію та розтопіть вершкове масло на сильному вогні. Обсмажте цибулю впродовж 6 хвилин, доки краї не стануть золотистими.
Додайте всю яловичину одразу та перемішуйте близько 2 хвилин, доки поверхня м'яса не зміниться з червоної на коричневу. М'ясо не мусить набути насиченого золотистого кольору — це нормально, адже в каструлі його забагато для повноцінного обсмажування.
Додайте часник, солодкий перець і помідори. Перемішуйте протягом 3 хвилин — томати за цей час здебільшого розваляться, що згодом і загустить соус природним чином.
Додайте паприку, кмин і лавровий лист. Перемішуйте 30 секунд, щоб усі компоненти рівномірно вкрилися спеціями.
Влийте яловичий бульйон, перемішайте, доведіть до кипіння. Накрийте кришкою та поставте у духовку на 1,5 години.
На цьому етапі яловичина має бути доволі м'якою, але ще не розпадатися повністю — попереду ще 30 хвилин. Додайте моркву та картоплю, перемішайте та поверніть у духовку ще на 30 хвилин, накривши кришкою. Наприкінці картопля має бути м'якою, а м'ясо — розпадатися на волокна.
Розлийте гуляш по мисках і за бажанням присипте свіжою петрушкою.
Гуляш смачно подавати з хрустким хлібом для занурення в густий соус — так страву традиційно їдять в Угорщині. Готовий гуляш чудово зберігається в холодильнику 4-5 днів, а в морозильній камері — до 3 місяців, і, як більшість наваристих страв, наступного дня стає ще смачнішим.
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