Гуляш — це угорська страва, яка балансує між супом і рагу, а головна її фішка — яскравий червоний соус із великою кількістю паприки. Цей рецепт гуляшу вирізняється тим, що соус густіє природно, без борошна чи крохмалю — завдяки свіжим помідорам.

Рецепт овочевого рагу з куркою ми вже публікували — а гуляш готується зовсім інакше, хоча теж належить до категорії наваристих страв, що готуються повільно.

Гуляш вважають головною стравою угорської кухні. Це щось середнє між супом і рагу: бульйону тут менше, ніж у звичайному супі, але й густішим, ніж у стейку, соус традиційного гуляшу теж не назвеш — його ніколи не загущують мукою чи сметаною. Подають гуляш у мисках, як суп, а смак нагадує наваристий яловичий стейк з нотками, схожими на чорізо — завдяки великій кількості паприки, часнику, цибулі та солодкого перцю.

Інгредієнти для гуляшу

яловича лопатка (шия) — 1 кг, наріжте кубиками приблизно по 3,5 см

сіль кухонна — майже 2 чайні ложки (1 3/4 ч. л.)

чорний перець — 1 чайна ложка

олія оливкова — 1 столова ложка

вершкове масло несолоне — 30 г (2 столові ложки)

цибуля ріпчаста — 2 штуки, наріжте кубиками по 1 см

часник — 5 зубчиків, подрібнити

солодкий перець (болгарський) — 2 штуки, бажано один червоний і один жовтий, наріжте квадратиками по 2 см

помідори — 2 штуки, наріжте часточками, потім навпіл

паприка угорська (або звичайна) — приблизно 60 мл, це близько 4 столових ложок

насіння кмину (кмин звичайний) — 1 чайна ложка, за бажанням

лавровий лист — 1 штука

яловичий бульйон — 1 літр (4 склянки), низької солоності

морква — 2 штуки, очистити, наріжте четвертинками вздовж, потім кубиками по 1 см

картопля — 2 штуки, наріжте кубиками по 1,2 см

петрушка свіжа подрібнена — 1 столова ложка, для подачі (за бажанням)

Як приготувати гуляш: покроково

Розігрійте духовку до 180°C (160°C з конвекцією). Приправте яловичину половиною солі та перцю.

У великій жаростійкій чавунній каструлі розігрійте оливкову олію та розтопіть вершкове масло на сильному вогні. Обсмажте цибулю впродовж 6 хвилин, доки краї не стануть золотистими.

Додайте всю яловичину одразу та перемішуйте близько 2 хвилин, доки поверхня м'яса не зміниться з червоної на коричневу. М'ясо не мусить набути насиченого золотистого кольору — це нормально, адже в каструлі його забагато для повноцінного обсмажування.

Додайте часник, солодкий перець і помідори. Перемішуйте протягом 3 хвилин — томати за цей час здебільшого розваляться, що згодом і загустить соус природним чином.

Додайте паприку, кмин і лавровий лист. Перемішуйте 30 секунд, щоб усі компоненти рівномірно вкрилися спеціями.

Влийте яловичий бульйон, перемішайте, доведіть до кипіння. Накрийте кришкою та поставте у духовку на 1,5 години.

На цьому етапі яловичина має бути доволі м'якою, але ще не розпадатися повністю — попереду ще 30 хвилин. Додайте моркву та картоплю, перемішайте та поверніть у духовку ще на 30 хвилин, накривши кришкою. Наприкінці картопля має бути м'якою, а м'ясо — розпадатися на волокна.

Розлийте гуляш по мисках і за бажанням присипте свіжою петрушкою.

Гуляш смачно подавати з хрустким хлібом для занурення в густий соус — так страву традиційно їдять в Угорщині. Готовий гуляш чудово зберігається в холодильнику 4-5 днів, а в морозильній камері — до 3 місяців, і, як більшість наваристих страв, наступного дня стає ще смачнішим.

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