Гуляш — это венгерское блюдо, которое балансирует между супом и рагу, а главная его фишка — яркий красный соус с большим количеством паприки. Этот рецепт гуляша отличается тем, что соус густеет естественно, без муки или крахмала — благодаря свежим помидорам.

Рецепт овощного рагу с курицей мы уже публиковали — а гуляш готовится совсем иначе, хотя тоже относится к категории наваристых блюд, которые готовятся медленно.

Гуляш считают главным блюдом венгерской кухни. Это что-то среднее между супом и рагу: бульона здесь меньше, чем в обычном супе, но и густым, как в стейке, соус традиционного гуляша тоже не назовешь — его никогда не загущают мукой или сметаной. Подают гуляш в мисках, как суп, а вкус напоминает наваристый говяжий стейк с нотками, похожими на чоризо — благодаря большому количеству паприки, чеснока, лука и сладкого перца.

Ингредиенты для гуляша

говяжья лопатка (шея) — 1 кг, нарежьте кубиками примерно по 3,5 см

соль поваренная — почти 2 чайные ложки (1 3/4 ч. л.)

черный перец — 1 чайная ложка

оливковое масло — 1 столовая ложка

сливочное масло несоленое — 30 г (2 столовые ложки)

лук репчатый — 2 штуки, нарежьте кубиками по 1 см

чеснок — 5 зубчиков, измельчить

сладкий перец (болгарский) — 2 штуки, желательно один красный и один желтый, нарежьте квадратиками по 2 см

помидоры — 2 штуки, нарежьте дольками, затем пополам

паприка венгерская (или обычная) — примерно 60 мл, это около 4 столовых ложек

семена тмина (тмин обычный) — 1 чайная ложка, по желанию

лавровый лист — 1 штука

говяжий бульон — 1 литр (4 стакана), низкой солености

морковь — 2 штуки, очистить, нарежьте четвертинками вдоль, затем кубиками по 1 см

картофель — 2 штуки, нарежьте кубиками по 1,2 см

петрушка свежая измельченная — 1 столовая ложка, для подачи (по желанию)

Как приготовить гуляш: пошагово

Разогрейте духовку до 180°C (160°C с конвекцией). Приправьте говядину половиной соли и перца.

В большой жаростойкой чугунной кастрюле разогрейте оливковое масло и растопите сливочное масло на сильном огне. Обжарьте лук в течение 6 минут, до тех пор пока края не станут золотистыми.

Добавьте всю говядину сразу и перемешивайте около 2 минут, до тех пор пока поверхность мяса не изменится с красной на коричневую. Мясо не должно приобрести насыщенный золотистый цвет — это нормально, так как в кастрюле его слишком много для полноценного обжаривания.

Добавьте чеснок, сладкий перец и помидоры. Перемешивайте в течение 3 минут — томаты за это время в основном развалятся, что впоследствии естественным образом загустит соус.

Добавьте паприку, тмин и лавровый лист. Перемешивайте 30 секунд, чтобы все компоненты равномерно покрылись специями.

Влейте говяжий бульон, перемешайте, доведите до кипения. Накройте крышкой и поставьте в духовку на 1,5 часа.

На этом этапе говядина должна быть довольно мягкой, но еще не разваливаться полностью — впереди еще 30 минут. Добавьте морковь и картофель, перемешайте и верните в духовку еще на 30 минут, накрыв крышкой. В конце картофель должен быть мягким, а мясо — разваливаться на волокна.

Разлейте гуляш по мискам и по желанию присыпьте свежей петрушкой.

Гуляш вкусно подавать с хрустящим хлебом для погружения в густой соус — так блюдо традиционно едят в Венгрии. Готовый гуляш отлично хранится в холодильнике 4-5 дней, а в морозильной камере — до 3 месяцев, и, как большинство наваристых блюд, на следующий день становится еще вкуснее.

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