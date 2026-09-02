Достижение 60 лет еще не означает, что государственные выплаты начислят автоматически. В Пенсионном фонде объяснили, какой срок подачи заявления важно не пропустить, чтобы не потерять часть пенсии.

Пенсии в Украине в сентябре волнуют и тех, кто уже получает выплаты, и будущих пенсионеров. Достижение 60-летнего возраста еще не гарантирует, что деньги начислят автоматически. В Пенсионном фонде Украины предупреждают: если затянуть с бумагами, часть пенсии можно потерять безвозвратно.

Как работает правило трех месяцев

После 60-летия у украинцев есть ровно 90 дней, чтобы подать заявление о назначении пенсии по возрасту. Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины, данные которого приводит 24 Канал. Если обратиться вовремя, выплаты назначат задним числом — со следующего дня после дня рождения.

Если подать документы позже, пенсию назначат только с даты фактического обращения. Скажем, человек должен был прийти в январе, а появился в фонде только в июле — выплаты за полгода ему не вернут. Эти деньги сгорают окончательно, поэтому тянуть до последнего не стоит.

Сколько стажа нужно в 2026 году

Возраст выхода на пенсию в Украине напрямую привязан к страховому стажу. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно накопить не менее 33 лет официальной работы, за которую уплачивались взносы. Чем больше подтвержденного стажа, тем раньше появляется право на выплаты.

Требования продолжают расти: в 2027 году минимальный порог повысят до 34 лет стажа. Если стажа не хватает, право на пенсию отодвигается до 63 или 65 лет — в зависимости от того, сколько лет удалось подтвердить. Поэтому проверять свою трудовую историю лучше заранее, а не накануне юбилея.

Как подать заявление и проверить свои данные

Заявление принимают в отделениях Пенсионного фонда Украины. Одновременно оформить выплаты можно дистанционно — через веб-портал электронных услуг фонда или в приложении «Дія». Документы разрешено подать заранее, но не раньше чем за месяц до 60-летия.

В Пенсионном фонде советуют проверить свой стаж онлайн еще до обращения. Периоды работы до 2004 года подтверждаются бумажной трудовой книжкой. Если в ней есть ошибки или не хватает печатей, придется собирать архивные справки, а это требует времени. Такая задержка может выбить человека из отведенного законом срока.

Из-за чего еще можно потерять часть выплат

Даже после успешного оформления пенсии выплаты могут приостановить или уменьшить. Закон дает пенсионеру только 10 дней, чтобы сообщить в фонд о трудоустройстве, смене паспорта или переезде. Если проигнорировать это требование, часть начислений могут снять или заставят вернуть излишне выплаченные деньги.

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