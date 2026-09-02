По состоянию на 1 сентября в Харькове зарегистрировано более 222,4 тысячи внутренне перемещённых лиц, из которых более 2,4 тысячи прибыли только за август.

Прогноз погоды в Харьковской области на неделю уже опубликован, а между тем регион фиксирует другую статистику: по состоянию на 1 сентября в Харькове зарегистрировано более 222,4 тысячи внутренне перемещённых лиц.

Об этом сообщает Харьковский городской совет, передаёт Слобідський край. Только в течение августа в город приехали более 2,4 тысячи переселенцев.

Кто среди зарегистрированных переселенцев

Среди ВПО, которые сейчас проживают в Харькове, насчитывается 14,6 тысячи людей с инвалидностью, 28,5 тысячи детей и 62,2 тысячи пенсионеров. То есть почти каждый третий переселенец в городе — человек пожилого возраста, который нуждается в особом внимании социальных служб.

Где размещают переселенцев

Для временного проживания переселенцев в городе функционируют 59 общежитий. Сейчас в них проживают почти 7,6 тысячи людей.

Какую помощь получают ВПО

В Харькове работают гуманитарные хабы, где переселенцы могут получить гуманитарную, юридическую и психологическую помощь. Во всех районах города организованы пункты выдачи горячего питания, где бесплатно предоставляют полноценный обед.

Медицинские ваучеры на лекарства

Дополнительную поддержку ВПО оказывают благотворительные и общественные организации. С начала 2026 года переселенцам выдали 877 медицинских ваучеров номиналом 2 тысячи гривен каждый — их можно использовать на покупку лекарств.

Несмотря на войну и регулярные обстрелы, Харьков остаётся главным убежищем для переселенцев на востоке Украины.

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