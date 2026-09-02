Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области в указанных случаях предусматривает не только проживание.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предлагают в нескольких населенных пунктах, но во многих случаях от будущих жителей ожидают помощи по хозяйству или поддержке пожилых людей, сообщает Politeka.



Об этом сообщают на сайте Допомагай.

В селе Счастливое Бориспольского района готовы поселить одну женщину. Для нее предусмотрена отдельная комната в трехкомнатном доме с садом, кухней, ванной и туалетом. Отопление обеспечивает котел, горячую воду – колонка.

Хозяйка предупреждает, что вместе с ней проживают четыре спасенные собаки и старый пес. Поэтому будущая жительница должна относиться к животным и не бояться их.

От нее ожидают несложной помощи с больной матерью. Речь идет о том, чтобы оставаться рядом в те моменты, когда владелице нужно ненадолго покинуть дом.

Еще одно предложение было обнародовано в Вышгородском районе. Отдельную комнату на длительный срок готовы предоставить одинокой женщине от 50 до 60 лет.

Дом находится в частном доме, где также живет 84-летняя мать владельца. От будущей жительницы требуется посильная бытовая помощь: приготовление пищи, уборка, общение и поддержание порядка.

В доме есть ванна, туалет, газовый котел, печь, Wi-Fi, сад, небольшой земельный участок, погреб и хозяйственное сооружение. Рядом находятся лес и Десна. До Киева около 20 километров.

В столице на Выгуровском бульваре доступна отдельная комната в двухкомнатной квартире. Вариант рассчитан на двоих и предполагает возможность длительного проживания.

Рассматривают женщин от 35 до 55 лет, а также женщину с мужчиной или ребенком до 11 лет. От жителей ожидают помощи с приготовлением пищи, уборкой и другими домашними делами для пожилых людей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области в указанных случаях предполагает не только проживание, но и определенное участие в повседневной жизни хозяев.

Важными условиями остаются ответственность, аккуратность и отсутствие вредных привычек. Перед переездом следует лично осмотреть квартиру, обсудить обязанности, оплату коммунальных услуг и продолжительность пребывания.

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