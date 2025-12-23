Аналітики зазначають, що тенденція до подорожчання може продовжитись через дефіцит продуктів у Києві.

Дефіцит продуктів у Києві спостерігається незначний, проте через нестачу популярних товарів почалося зростання цін, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили подробиці та вказали на головні проблеми.

У зв’язку із поступовим завершенням сезону реалізації вітчизняних тепличних помідорів їхня пропозиція на внутрішньому ринку істотно скоротилася. Це призвело до дефіциту продукції, що безпосередньо позначилося на рівні цін.

Експерти пояснюють зростання вартості томатів обмеженою пропозицією, яка спостерігається протягом останніх днів. Після завершення збору врожаю в українських теплицях попит споживачів забезпечується переважно за рахунок імпортних поставок. Водночас наявних обсягів імпорту недостатньо для повного покриття потреб ринку, що змусило продавців підвищити відпускні ціни.

Аналітики також наголошують, що тенденція до подорожчання може зберігатися і надалі, оскільки попит на помідори залишається стабільно високим навіть в умовах зростання вартості.

Одночасно спостерігається істотне подорожчання тепличних огірків. Причиною зростання вартості є дефіцит продукції у Києві та в окремих регіонах країни, що у поєднанні зі стабільним попитом від роздрібних торговельних мереж формує умови для подальшого підвищення цін у цьому сегменті.

Щодо картоплі, експерти прогнозують відсутність дефіциту цієї продукції протягом зимового періоду. Водночас ціноутворення значною мірою залежатиме від ситуації на європейському ринку. Наразі в країнах ЄС спостерігається надлишок урожаю, що призвело до рекордно низьких цін. Це може стимулювати збільшення імпорту дешевшої картоплі до України, що, ймовірно, стримає підвищення цін на внутрішньому ринку або навіть призведе до їх корекції вниз.

Джерело: EastFruit.

