Енергетики попереджають про нові локальні графіки відключення світла в Київській області на 7 та 8 лютого 2026 року.

Фахівці ДТЕК оголосили нові графіки відключення світла для деяких населених пунктів Київської області на суботу та неділю, 7 та 8 лютого 2026 року, пише Politeka.

Мова йде про локальні знеструмлення, які діятимуть додатково до стабілізаційних, під час проведення планових профілактичних робіт в електромережах. Ця профілактика має підвищити надійність електропостачання в регіоні та допомогти запобігти можливим аварійним ситуаціям.

Зокрема в суботу, 7 лютого, додаткові графіки відключення світла діятимуть у межах Іванківської селищної територіальної громади в Київській області, повідомляє Politeka. Орієнтовно з 10:00 до 16:00 без електроенергії залишаться мешканці селища Іванків за такими адресами:

вул. Івана Проскури, 15, 18А, 24, 39, 47;

Садова, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

Староцерковна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13;

Лесі Українки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/2, 8, 10, 12;

Толочина, 17А, 30А, 35, 37, 46.

У неділю, 8 лютого, за даними ДТЕК, локальні графіки відключення світла в Київській області торкнуться Обухівської міської територіальної громади:

Слобідка (з 11:00 до 16:00 – вул. Кабанця, 1; Покровська, 38; Шевченка, 58; з 12:00 до 17:30 – Кабанця, 44, 45, 47);

Обухів (Лукавиця ж/м) – з 11:00 до 16:30;

Перегонівка (Перемоги, 42), Нещерів (Полунична, 0190), Красне Перше (Андрія Малишка, 9) – з 8:30 до 14:30.

