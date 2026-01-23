У суботу, 24 січня 2026 року, енергетики планують застосовувати додаткові графіки відключення світла в Київській області.

Спеціалісти ДТЕК оголосили про нові локальні графіки відключення світла в Київській області на суботу, 24 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Ці обмеження запроваджено у звʼязку з плановими профілактичними роботами в електричних мережах регіону, які мають підвищити надійність електропостачання та допомогти запобігти можливим аварійним ситуація. Вони діятимуть додатково до стабілізаційних, а також можливих екстрених знеструмлень.

Зокрема в Київській області 24 січня додаткові графіки відключення світла торкнуться Обухівської міської територіальної громади. За даними ДТЕК, із 11:30 до 17:30 без електроенергії залишаться мешканці села Гусачівка, Які проживають по вулицях Лесі Українки та Добрий Шлях, а з 8:30 до 14:30 частково такі населені пункти:

Слобідка (вул. Приозерна, Загребля);

Матяшівка (вул. Коноша).

Також 24 січня 2026 року локальні графіки відключення світла ДТЕК буде застосовувати в межах Ставищенської селищної територіальної громади, пише Politeka. Знеструмлення відбудуться орієнтовно з 9:00 до 17:00 у таких населених пунктах:

Ясенівка (вул. Миру, Молодіжна, Набережна, Незалежності, Польова, Свободи, Тараса Шевченка, Шкільна, Єдності, буд. 3-39);

Стрижавка (будинки за адресами Київська, 1А, Польова, 5);

Полковниче (Центральна, 50, без вулиці (№0062)).

Крім того, без електроенергії в суботу з 9 до 15 години залишаться мешканці села Бендюгівка Кагарлицької громади по вулиці Зарічна.

