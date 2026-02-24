У середу та четвер, 25 та 26 лютого 2026 року, в Київській області ДТЕК буде застосовувати додаткові графіки відключення світла в деяких населених пунктах.

Енергетики попереджають про локальні графіки відключення світла в Київській області 25 та 26 лютого 2026 року у звʼязку з плановими роботами в електромережах, пише Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, у середу, 25 лютого, додаткові графіки відключення світла в Київській області торкнуться таких населених пунктів;

Таценки (Абрикосова, Вишнева, Ентузіастів, Лісна, Лісна Поляна, пров. Озерний, СТ "Ветеран") – з 6:00 до 18:00;

Обухів (вул. Малишка, 2 – з 6:00 до 18:00; Івана Франка, 37А) – з 9:30 до 15:30;

Віта-Поштова (Банкова, Звенигородська, Маркса, Кооперативна, Набережна, Артема Климука) – з 8:00 до 19:00;

Гоголів (Європейська, Сотницька) – з 9:30 до 15:30;

Гайшин (вул. Гайова, Переяслівська, Польова, Садова, Івана Стаднійчука, Вишнева, Завірська) – з 12:00 до 18:00 або з 8:30 до 14:30 залежно від конкретної адреси (повний список шукайте на сайті Переяславської міської територіальної громади).

У четвер, 26 лютого, масштабні профілактичні роботи плануються в Броварському районі Київської області, повідомляє Politeka. Зокрема додаткові графіки відключення світла з 8:00 до 18:00 діятимуть у населених пунктах Великодимерської селищної громади:

Гоголів (Артема, Хмельницього, Берегова, Богуна, Остапа Вишні, Галагана, Захисників України, Зелена, Зоряна, Калнишевського, Каштанова, Вербицького, Володимирська, Абрикосова, Олега Кошового та ін.);

Велика Димерка (Берестейська, Безсмертної, Вереснева, Відродження, Броварська, Балюкова, Веденська, Жовтнева, Калинова, Березнева, Бобрицька, Богданівська, Вербна, Гоголівська, Грушевського, Лісова, Літківська та ін.);

частково Тарасівка, Гайове, Вільне, Русанів, Димівське, Підлісся, Світильня, Гребельки, Бобрик, Жердова, Кулажинці, Рудня, Михайлівка, Димівка, Плоске, Покровське, Залісся, Зоря.

