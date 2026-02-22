ДТЕК почав оголошувати про додаткові графіки відключення світла в Київській області на наступний тиждень – із 23 лютого по 1 березня 2026 року.

Окрім стабілізаційних знеструмлень, у Київській області з 23 лютого по 1 березня 2026 знову діятимуть локальні графіки відключення світла, повʼязані з плановими роботами в електромережах, пише Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, у понеділок, 23 лютого, додаткові графіки відключення світла в Київській області зачеплять такі населені пункти:

Тарасівка (вул. Миколи Гоголя, Яблунева) – з 10:00 до 16:00;

Гоголів (Богуна, Володимирська, Європейська, Займищанська, Сущинських, Виговського, Садова, Топіхи, Чубинського, пров. Європейський, Гетьмана Розумовського) – з 12:30 до 18:30 або з 11:30 до 17:30;

Таценки (Абрикосова, Вишнева, Ентузіастів, Лісна, Лісна Поляна, пров. Озерний, СТ "Ветеран") – з 6:00 до 18:00;

Обухів (вул. Малишка, 2 – з 6:00 до 18:00; Івана Франка, 37А – з 9:30 до 15:30.

В Обухові та с. Таценки знеструмлення за тими ж адресами повторяться і 25.02. Так само обмеження в середу продовжаться і в селі Гоголів, але зачеплять лише вул. Сотницька та Європейська, повідомляє Politeka.

Крім того, 25 лютого додаткові графіки відключення світла в Київській області також торкнуться Переяславської територіальної громади. Знеструмленння відбуватимуться в с. Гайшин за такою схемою:

з 12:00 до 18:00 – вул. Гайова, 47; Переяслівська, 35; Польова, 32; Садова, 37, 39, 41, 43, 45; Покровська, 4, 10, 14, 14, 14А, 14В, 16, 17Д, 18А, 19, 20, 22, 24, 26-28; Івана Стаднійчука, 2, 3, 3А, 4, 6-8, 11-29, 31-40, 43, 45, 47;

з 8:30 до 14:30 – Вишнева, 3, 5; Гайова, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39-44, 46, 48, 50, 51, 53-59, 62, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76, 78; Завірська, 2-9, 10А, 11-20; Садова, 5, 7; Стаднійчука, 30; Переяслівська, 1, 4-7, 10, 11, 13-18, 19А, 20-30, 31А, 32-34, 36, 38-40, 42-45, 47, 49/1, 49/2, 53, 55, 55/1, 57, 59.

