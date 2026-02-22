ДТЭК начал объявлять о дополнительных графиках отключения света в Киевской области на следующую неделю – с 23 февраля по 1 марта 2026 года.

Кроме стабилизационных обесточений, в Киевской области с 23 февраля по 1 марта 2026 будут вновь действовать локальные графики отключения света, связанные с плановыми работами в электросетях, пишет Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, в понедельник, 23 февраля, дополнительные графики отключения света в Киевской области затронут следующие населенные пункты:

Тарасовка (ул. Николая Гоголя, Яблоневая) – с 10:00 до 16:00;

Гоголев (Богуна, Владимирская, Европейская, Займищанская, Сущинских, Выговского, Садовая, Топихи, Чубинского, пер. Европейский, Гетмана Разумовского) – с 12:30 до 18:30 или с 11:30 до 17:30;

Таценки (Абрикосовая, Вишневая, Энтузиастов, Лесная, Лесная Поляна, пер. Озерный, СТ "Ветеран") – с 6:00 до 18:00;

Обухов (ул. Малышко, 2 – с 6:00 до 18:00; Ивана Франко, 37А – с 9:30 до 15:30).

В Обухове и с. Таценки обесточивания по тем же адресам повторятся и 25.02. Так же ограничения в среду продолжатся и в селе Гоголев, но коснутся только ул. Сотницкая и Европейская, сообщает Politeka.

Кроме того, 25 февраля дополнительные графики отключения света в Киевской области также коснутся Переяславской территориальной общины. Обесточение будет происходить в с. Гайшин по следующей схеме:

с 12:00 до 18:00 – ул. Гаевая, 47; Переяславская, 35; Полевая, 32; Садовая, 37, 39, 41, 43, 45; Покровская, 4, 10, 14, 14, 14А, 14В, 16, 17Д, 18А, 19, 20, 22, 24, 26-28; Ивана Стаднийчука, 2, 3, 3А, 4, 6-8, 11-29, 31-40, 43, 45, 47;

с 8:30 до 14:30 – Вишневая, 3, 5; Гаевая, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39-44, 46, 48, 50, 51, 53-59, 62, 64, 64А, 66, 68, 72, 7 Завирская, 2-9, 10А, 11-20; Садовая, 5, 7; Стаднийчука, 30; Переяславская, 1, 4-7, 10, 11, 13-18, 19А, 20-30, 31А, 32-34, 36, 38-40, 42-45, 47, 49/1, 49/2, 53, 55, 55/55

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.