ДТЭК объявил дополнительные графики отключения света в некоторых населенных пунктах Киевской области с 14 по 16 февраля 2026 года.

Энергетики предупредили о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на период с 14 по 16 февраля 2026 года, пишет Politeka.

Речь идет об обесточиваниях, связанных с проведением плановых профилактических работ в электрических сетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе. Они будут действовать дополнительно к стабилизационным.

В пределах Боярской городской территориальной общины в Киевской области, по данным ДТЭК, дополнительные графики отключения света в субботу и воскресенье, 14-15 февраля, будут применять с 10:00 до 16:00 в селе Тарасовка для домов по следующим адресам:

ул. Николая Гоголя, 2-6, 8, 10, 12, 14, 15, 16А, 16Б, 18, 18А, 19-24, 27, 28А;

Яблоневая, 1-3, 5, 6, 8-12, 15-21, 21А, 22-27, 27А, 28-32, 32А, 33, 35А, 36-40, 42, 44, 47, 49А, 50, 52-54, 54А.

В пределах Обуховской городской территориальной общины плановые обесточения будут проходить 14 числа с 9:30 до 15:30 в селе Копачев по улице Подгорная, сообщает Politeka.

Далее дополнительные графики отключения света в Обуховской общине Киевской области продолжатся в понедельник, 16 февраля. Ограничения электроснабжения будут действовать в следующих населенных пунктах:

Слободка (частично ул. Приозерная, Загребля), Матяшевка (Коноша) – с 9:00 до 15:00;

Гусачевка (Леси Украинки, Добрый Путь) – с 12:00 до 17:30.

