ДТЭК объявил о новых графиках отключения света в Киевской области на 9 февраля 2026 года, которые будут действовать дополнительно к стабилизационным.

Энергетики предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на понедельник, 9 февраля 2026 года, сообщает Politeka.

Речь идет о локальных обесточениях, связанных с проведением плановых профилактических работ в электрических сетях, которые повысят надежность электроснабжения в регионе и защитят от возможных аварийных ситуаций.

В частности, по данным ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети", дополнительные графики отключения 9 февраля будут применяться в пределах Обуховского городского территориального общества, пишет Politeka.

Обесточение там будет происходить в понедельник ориентировочно с 9:30 до 15:30 частично в следующих населенных пунктах:

Обухов (для некоторых домов по ул. Васильковская, Волошковая, Звездная, Киевская, Казацкий путь, Криничная, Малышко, Соборная, Совхозная, пер. Малышковский, Парковый, Стусовая Гора);

Гусачевка (улица и переулок Славы).

Кроме того, 9 февраля локальный график отключения света 9 февраля 2026 коснется Дмитровской сельской территориальной общины в Киевской области. Там с 6:00 до 18:00 без электроэнергии останутся жители села Буча, проживающие по адресу ул. Лесная, 57.

О других возможных ограничениях электроснабжения в регионе ДТЭК может объявить позже, следите за обновлениями.

