В Киевской области 4 и 5 февраля 2026 г. ДТЭК снова планирует применять дополнительные графики отключения света в некоторых населенных пунктах.

Энергетики предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на 4 и 5 февраля 2026 года на время проведения плановых работ в электросетях, пишет Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, дополнительные графики отключения света 4 февраля коснутся следующих населенных пунктов Киевской области:

Ростиславичи (ул. Васильковская, Дачная, Андреевская, Долиновка, Долиновая, Круглицкая, Солнечная, Счастливая, пер. Лазурный, Скифский, узвоз Казацкий) – примерно с 6:00 до 17:00;

Гвоздев (Сагайдачного, СО "Левада") – с 6 до 17;

частично Новоселки – с 9 до 17;

Карапиши (некоторые дома по улицам Сагайдачного, Надежды Кривошеи) – с 9 до 15.

Также энергетики предупреждают, что в течение двух дней, 4 и 5 числа, обесточения будут проходить с 6:00 до 18:00 в селе Микуличи Немишаевского поселкового территориального общества, сообщает Politeka. Ограничения коснутся домов по ул. Архитектора Городецкого, Ивана Багряного, Железнодорожная, Зеленая, Франко, Коцюбинского, Озерная, Парниковая, Стадионная, Яблоневая, Яковенко.

Кроме того, дополнительные графики отключения света в течение следующих дней коснутся также Переяславской городской территориальной общины в Киевской области. 04.02 ограничения будут действовать в с. Гайшин с 8:30 до 14:30 – частично для ул. Вишневая, Гаевая, Завирская, Переяславская, Садовая, Ивана Стаднийчука, а с 12:00 до 18:00 – Гаевая, Переяславская, Покровская, Полевая, Садовая, Стаднийчука.

А 5 февраля обесточения будут проходить по следующей схеме:

Гайшин (Казацкая, Космонавтов, Луговая, Набережная, Покровская, Полевая, Праздничная, Солнечная, Шевченко) – с 8:30 до 14:30;

Гланышев (Вишневая, Клевинская, Лесная, Покровская, Полесская, Чигиринская, Чернобаевская) – с 12:00 до 18:00.

