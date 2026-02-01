Энергетики объявили дополнительные графики отключения света в Киевской области на понедельник, 2 февраля 2026 года.

В связи с плановыми работами в электросетях в некоторых населенных пунктах Киевской области 2 февраля 2026 года будут действовать специальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, дополнительные графики отключения света 2 февраля, по данным ДТЭК, будут действовать в пределах Обуховской городской территориальной общины. Там обесточения будут проходить по следующей схеме:

с 9:30 до 15:30 – Обухов (ул. Васильковская, Волошковая, Звездная, Киевская, Казацкий путь, Криничная, Малышко, Соборная, Вербовая, Совхозная, пер. Парковый, Стусовая Гора, Малышковский);

Гусачевка (Добрый Путь, Леси Украинки) – с 12:00 до 17:30;

Слободка (Приозерная, Загребля), Матяшевка (Коноша) – с 9:00 до 15:00.

С 6:00 до 18:00 ограничения электроснабжения будут действовать в г. Буча (по улице Киево-Мироцкая) и с. Мироцкое (Радужная), сообщает Politeka.

В пределах Переяславского городского территориального общества в Киевской области дополнительные графики отключения света 2 февраля будут применять с 6:00 до 17:00 частично в следующих населенных пунктах:

Мазинки (Мира, Альтицкая, Вишневая, Левадная, Луговая, Полесская, Полевая, Леси Украинки, Шевченко, Центральная, пер. Альтицкий, Шевченко);

Харьковцы (Солнечная).

Кроме того, с 11:30 до 17:30 без электроэнергии временно останутся жители с. Бобрик (ул. Казацкая, Заворицкая, Голуба, Шевченко).

