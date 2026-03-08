В ДТЭК предупреждают о дополнительных графиках отключения света на 9 марта 2026 для некоторых населенных пунктов Киевской области.

Энергетики объявили о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на 9 марта 2026 года на время проведения плановых работ в электросетях, пишет Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, 9 марта дополнительные графики отключения света в Киевской области будут применяться в пределах Боярской городской территориальной общины. С 8:00 до 18:00 без электроэнергии там останутся жители с. Дзвинковое (ул. Васильковская, Возрождения, Мостищанская, Набережная, Полевая, Поповича, Солнечная, Шевченко) и Новоселки (Лесная, Карпиловская, Луговая, Сыченко).

А с 8:00 до 19:30 обесточивание в общине коснутся с. Тарасовка - дома по улицам Возрождения, Героев Мариуполя, Довженко, Елены Дубинчук, Марии Залевской, Зоряна, Киевская, Кленова, Дмитрия Коцюбайла, Коцюбинского, Максима Лахтадыря, Нины Майбороды, Медоева, Механизаторов, Набережная, Незламности, Хуторская, Школьная, Яровая, Гоголя, Яблоневая и ряд переулков.

Также 9 марта плановые графики отключения света будут действовать на территории Великодымерского поселкового общества, сообщает Politeka. С 8:00 до 18:00 обесточивание пройдет в селе Гоголев по ул. Артема, Воссоединения, Жердовская, Звездная, Апрельская, Кольцевая, Пилипа Орлика, Хуторская, Яворницкого, Европейская, Гетманская, Семьи Сущинских, Приветная, Топихи, Чупрынки.

