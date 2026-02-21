Энергетики предупредили о дополнительных графиках отключения света в некоторых населенных пунктах Киевской области на воскресенье, 22 февраля 2026 года.

В воскресенье, 22 февраля 2026 года, в Киевской области снова будут действовать локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В регионе в воскресенье снова будут применяться стабилизационные обесточивания, а в некоторых населенных пунктах будут дополнительно действовать локальные ограничения электроснабжения, связанные с проведением плановых работ в электросетях.

В частности, предупреждают специалисты ДТЭК, локальные графики отключения света 22 февраля будут действовать в пределах Обуховского городского территориального общества в Киевской области. Как пишет Politeka, обесточения в Обухове состоятся по следующей схеме:

с 8:30 до 14:30 – дома по адресам ул. Волошковая, 25; Фонтанная, 21, 23, 23А, 25, 27-31, 34, 36, 36А, 38; Усовка, 21, 23, 25, 27, 29-31, 31А, 32, 34-37, 40-44, 46-68, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72Б;

с 13:00 до 18:30 – ул. Заречная, 22, 24, 24Б, 26; Загребля, 25; Каштановая, 16/10; Киевская, 73, 75, 79А, 81, 83, 87, 87А, 89, 93, 95, 97, 124, 128, 136, 136А, 138, 142А.

Также дополнительные ограничения электроснабжения в воскресенье коснутся Великодымерского поселкового территориального общества, а именно села Михайловка. Там обесточивание состоится с 9 до 15 часов для домов по улице 1-го Мая.

О стабализационных графиках отключения света в области на 22 февраля 2026 года ДТЭК объявит вечером 21.02, следите за сообщениями на официальных страницах компании.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.