Специалисты ДТЭК предупреждают, что в некоторых населенных пунктах Киевской области 15 и 16 февраля 2026 будут действовать дополнительные графики отключения света.

В связи с плановыми работами в электросетях в Киевской области 15 и 16 февраля 2026 будут применять, кроме стабилизационных, также локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, дополнительные графики отключения света коснутся Обуховской территориальной общины в Киевской области. Как сообщает ДТЭК, в воскресенье, 15 февраля, плановые обесточения состоятся с 10:00 до 17:00 в селе Копачев для домов по следующим адресам:

ул. Новая, 1, 3, 5, 7А, 9, 11, 11А;

Южная, 38, 40, 41;

Центральная, 1, 1А, 2-10, 12, 14, 16-19, 22, 27-30, 33, 71, 73;

Шевченко, 1, 3, 5, 5А, 6-23, 26, 27;

пер. Парковый, 11;

СТ "Заречное", 22;

СТ "Лыбидь", 85.

В понедельник, 16 февраля, ограничения электроснабжения в Обуховской общине будут действовать, как сообщает Politeka, в таких населенных пунктах:

Слободка (ул. Загребля, 87; Приозерная, 1, 3, 10А, 12, 17А, 18, 20, 22, 23А, 25, 27, 29, 30, 30А, 31, 33-35, 47, 45, 49 56, 57, 60-66, 69А, 71, 75, 79, 89, 91, 93, 96, 96А, 97, 101, 114) – с 9:00 до 15:00;

Матяшевка (Коноша, 8, 20, 46, 118, 124) – с 9:00 до 15:00;

Гусачевка (Леси Украинки, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 22, 25, 29, 30, 32, 45, 57, 62, 113; Добрый Путь, 1-2,0 20Б, 21, 22, 22А, 23-27, 29, 29А, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33-36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 39А, 39Б, 40 62-65, 69, 69А, 70-72, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 100) - с 12:00 до 17:30.

Кроме того, ДТЭК обнародовал графики стабилизационных отключений света в Киевской области на 15 февраля:

