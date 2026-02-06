Энергетики предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на 7 и 8 февраля 2026 года.

Специалисты ДТЭК объявили новые графики отключения света для некоторых населенных пунктов Киевской области на субботу и воскресенье, 7 и 8 февраля 2026 года, пишет Politeka.

Речь идет о локальных обесточениях, которые будут действовать дополнительно к стабилизационным, во время проведения плановых профилактических работ в электросетях. Эта профилактика должна повысить надежность электроснабжения в регионе и помочь предотвратить возможные аварийные ситуации.

В частности, в субботу, 7 февраля, дополнительные графики отключения света будут действовать в пределах Иванковского поселкового территориального общества в Киевской области, сообщает Politeka. Ориентировочно с 10:00 до 16:00 без электроэнергии останутся жители поселка Иванков по следующим адресам:

ул. Ивана Проскуры, 15, 18А, 24, 39, 47;

Садовая, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

Староцерковна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13;

Леси Украинки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/2, 8, 10, 12;

Толочина, 17А, 30А, 35, 37, 46.

В воскресенье, 8 февраля, по данным ДТЭК, локальные графики отключения света в Киевской области коснутся Обуховского городского территориального общества:

Слободка (с 11:00 до 16:00 – ул. Кабанца, 1; Покровская, 38; Шевченко, 58; с 12:00 до 17:30 – Кабанца, 44, 45, 47);

Обухов (Лукавица ж/м) – с 11:00 до 16:30;

Перегоновка (Победы, 42), Нещеров (Клубничная, 0190), Красное Первое (Андрея Малышко, 9) – с 8:30 до 14:30.

