Специалисты ДТЭК объявили новые графики отключения света для некоторых населенных пунктов Киевской области на субботу и воскресенье, 7 и 8 февраля 2026 года, пишет Politeka.
Речь идет о локальных обесточениях, которые будут действовать дополнительно к стабилизационным, во время проведения плановых профилактических работ в электросетях. Эта профилактика должна повысить надежность электроснабжения в регионе и помочь предотвратить возможные аварийные ситуации.
В частности, в субботу, 7 февраля, дополнительные графики отключения света будут действовать в пределах Иванковского поселкового территориального общества в Киевской области, сообщает Politeka. Ориентировочно с 10:00 до 16:00 без электроэнергии останутся жители поселка Иванков по следующим адресам:
- ул. Ивана Проскуры, 15, 18А, 24, 39, 47;
- Садовая, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
- Староцерковна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13;
- Леси Украинки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/2, 8, 10, 12;
- Толочина, 17А, 30А, 35, 37, 46.
В воскресенье, 8 февраля, по данным ДТЭК, локальные графики отключения света в Киевской области коснутся Обуховского городского территориального общества:
- Слободка (с 11:00 до 16:00 – ул. Кабанца, 1; Покровская, 38; Шевченко, 58; с 12:00 до 17:30 – Кабанца, 44, 45, 47);
- Обухов (Лукавица ж/м) – с 11:00 до 16:30;
- Перегоновка (Победы, 42), Нещеров (Клубничная, 0190), Красное Первое (Андрея Малышко, 9) – с 8:30 до 14:30.
