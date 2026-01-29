Энергетики предупреждают о новых графиках отключения света в Киевской области на 30 и 31 января 2026 года, которые будут действовать дополнительно к стабилизационным.

Специалисты ДТЭК объявили о дополнительных локальных графиках отключения света в Киевской области на 30 и 31 января 2026 года, сообщает Politeka.

Речь идет об обесточиваниях, связанных с проведением плановых профилактических работ в электросетях региона, которые будут действовать только в отдельных населенных пунктах, дополнительно к стабилизационным.

В рамках Великодимерского поселкового территориального общества, по данным ДТЭК, в пятницу, 30 января, графики отключения света будут применять с 11:30 до 17:30 в селе Гоголев для домов по улице Киевская, пишет Politeka.

На территории Дмитровской сельской общины плановые обесточивания состоятся с 8:00 до 20:00 в с. Любимовка для домов по адресам:

ул. Мира, 5, 6, 8-14, 16, 18, 19, 23, 25-31, 33, 34, 38-42, 45-51, 54-58, 60, 62;

Крестьянская, 1;

Разведчиков, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 20.

В селе Тарасовка Боярской общ. ограничения электроснабжения будут действовать с 10 до 16 часов по адресу ул. Яблоневая, 1; Мира, 1, 28А, 38, 40, 43, 44, 44Б, 45, 45Б, 46, 47, 49-55, 55А, 55Б, 56, 58А.

Кроме того, в течение двух дней, 30 и 31 января 2026 года, дополнительные графики отключения света коснутся Обуховской городской общины в Киевской области:

30.01 с 9:30 до 15:30 – Семеновка (улицы Андрея Малышко, Карла Маркса);

30.01 с 12:00 до 17:30 – Перегоновка (Гержана, Механизаторов);

31.01 с 9:30 до 15:30 – Гусачевка (ул. и пер. Славы).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.