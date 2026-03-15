В связи с плановыми работами в электросетях в Киевской области на следующей неделе – с 16 по 22 марта 2026 – будут действовать дополнительные графики отключения света, пишет Politeka.

В понедельник, 16 марта, как сообщают специалисты ДТЭК Киевские региональные электросети, локальные графики отключения света будут применять в следующих населенных пунктах:

Переяслав (ул. Героев Днепра, Петра Костюка, Переяславская, Литовская, Николая Пирогова, Стрелецкая, Рыбальская, Тарасовская, Богдана Хмельницкого) – с 8:00 до 17:00;

Красное Первое (Садовая, Леси Украинки, Владислава Пелешенко, Косынки), Обухов (Волошковая) – с 8:00 до 20:00;

Гоголев – с 8:00 или с 9:00 до 19:00 (полный список адресов, затрагиваемых ограничениями, ищите на официальном сайте Великодимерского поселкового территориального общества);

частично Лесники – примерно с 8:00 до 17:00, а также Гвоздев – с 8:00 до 19:00.

Во вторник, 17.03, как сообщает Politeka, графики отключения света в регионе затронут следующие населенные пункты:

Обухов (Васильевская, Киевская, Академическая, Гайдамацкая, Загребля, Заречная, Каштановая, Косынки, Петрусенко, Песчаная, Промышленная, Усовка, Хмельницкого, Шевченко, ж/м Подгорный, Скворцовка, пер. Приветный) – с 9:00 до 19:00;

Гребельки (Малиновая, Шевченко, Садовая, Полевая, Набережная, Луговая, Мира, Лесная, Вишневая) – с 8:00 до 19:00;

Плоское (Дяченко, Октябрьская, Независимости, Шевченко, Строителей) – с 8:00 до 19:00.

О других плановых обесточениях на период с 16 по 22 марта 2026 года ДТЭК объявит позже, следите за официальными сообщениями компании.

